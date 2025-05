Pronostico Pisa-SudTirol: sarà festa per tutti

Pisa-SudTirol è una partita della trentottesima giornata di Serie B e si gioca venerdì alle 20:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Bastava un punto al Pisa per conquistare la certezza della promozione in Serie A. Non è arrivato sul campo del Bari però, la mancata vittoria dello Spezia, ha permesso alla formazione di Pippo Inzaghi si festeggiare uguale. Una festa che ovviamente venerdì sera, continuerà. E il SudTirol ne approfitterà per centrare il proprio obiettivo.

Sì, basta un punto alla formazione ospite per essere certa della salvezza diretta senza passare nemmeno dai playout. E quindi, nel clima che si respirerà in Toscana, giustamente di festa e di gioia per un traguardo che mancava da oltre trent’anni, il SudTirol si unirà alla gioia, alla fine della partita, festeggiando in questo modo il traguardo raggiunto che, ad un certo punto, sembrava quasi impossibile da centrare in maniera diretta.

Ma le ultime tre vittorie di fila hanno di fatto chiuso ogni discorso e quando mancano due giornate alla fine possiamo affermare che i bolzanini sono salvi. Impossibile che quelle dietro possono raggiungerli, però per la matematica, come detto, serve un punto. Che arriverà. Per la felicità davvero di tutti.

Il pronostico

Una gara da almeno un gol per squadra alla fine della quale tutti saranno felici e contenti. La festa sarà per entrambe le formazioni. Una X scritta!

Le probabili formazioni di Pisa-SudTirol

PISA (3-4-2-1): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Bonfanti; Toure, Marin, Abildgaard, Sernicola; Moreo, Tramoni; Meister.

SUDTIROL (3-5-3): Adamonis; Veseli, Pietrangeli, Masiello; Molina, Pyythia, Kofler, Casiraghi, Davi; Odogwu, Rover.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1