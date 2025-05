Pronostico Palermo-Frosinone: blindati i playoff

Palermo-Frosinone è una partita della trentottesima giornata di Serie B e si gioca venerdì alle 20:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Due sconfitte di fila hanno di fatto messo in pericolo i playoff per il Palermo. Una squadra costruita per stare in alto e che pure a gennaio, prendendo Pohjanpalo, ha dimostrato di volere il salto di categoria. Il rischio di rimanere fuori anche dalla post season sarebbe grosso, soprattutto se contro il Frosinone non dovessero arrivare i tre punti.

Mica semplice affrontare i ciociari in questo momento: nelle ultime cinque uscite hanno fatto 4 risultati utili (tutti pareggi) e che sognano di rimanere fuori dai playout. Ma le qualità tecniche, in una partita come questa, e soprattutto con un Barbera che si prepara a spingere come non mai, potrebbero fare la differenza.

Ed è evidente – e non lo dimostra solo la classifica – che le maggiori qualità tecniche dentro queste due rose ce le ha il Palermo. Che, ad un certo punto della stagione, sembrava davvero poter lottare per qualcosa di più dei playoff. La squadra di Dionisi, però, ha pagato a carissimo prezzo la poca continuità dimostrata nel corso di una stagione difficile sotto tanti aspetti. Però, arrivati a questo punto dell’annata, non si può non dare questa squadra favorita contro il Frosinone. Quindi il nostro pronostico è abbastanza indirizzato.

Come vedere Palermo-Frosinone in diretta tv e in streaming

Palermo-Frosinone, in programma venerdì alle 20:30, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale.

Comparazione quote

La vittoria del Palermo è quotata 1.93 su Goldbet, Lottomatica e a 2.05 su Snai.

Il pronostico

Il Palermo non può sbagliare questa partita e non a sbaglierà. Anche perché dietro spingono e una sconfitta potrebbe costare carissima. Le qualità tecniche verranno fuori, quindi, in maniera importante. Dentro ad un match da almeno un gol per squadra.

Le probabili formazioni di Palermo-Frosinone

PALERMO (3-4-2-1): Audero; Diakite, Magnani, Nikolaou; Pierozzi, Gomes, Ranocchia, Lund; Le Douran, Verre; Pohjanpalo.

FROSINONE (4-3-3): Cerofollini; Oyono, Monterisi, Bettella, Marchizza; Bohinen, Vural, Kone; Partipilo, Ambrosino, Kvernedaze.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1