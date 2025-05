Pronostico Milan-Bologna: chi ha più motivazioni nell’antipasto della finale

Milan-Bologna è una partita valida per la trentaseiesima giornata di Serie A e si gioca venerdì alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Il calendario mette curiosamente di fronte le due finaliste di Coppa Italia, Milan e Bologna, a pochi giorni dal match dell’Olimpico che assegnerà il secondo trofeo stagionale. Sarà dunque una sorta di gustoso “antipasto” quello in programma a San Siro, in cui i due allenatori, Sergio Conceiçao e Vincenzo Italiano, ne approfitteranno per “prendersi le misure” in vista di mercoledì prossimo. Per i rossoblù, tuttavia, è una partita da non sbagliare per non rischiare di perdere il treno Europa dopo essere scivolati al settimo posto in seguito ai due pareggi di fila con Udinese (0-0) e Juventus (1-1).

Motivo per cui Italiano non potrà sbizzarrirsi più di tanto con il turnover, nonostante sia alla vigilia di una sfida storica per il club emiliano, che ha l’occasione di tornare a vincere un titolo nazionale dopo oltre 50 anni di attesa. Il Bologna è stato sì scavalcato da Roma e Lazio, ma rimane alle calcagna delle capitoline e della Juve, a -1 da questo trittico. Discorso diverso invece per i rossoneri, che rispetto ai felsinei hanno meno possibilità di centrare la qualificazione ad una competizione continentale attraverso il campionato. Le due vittorie di fila con Venezia (0-2) e Genoa (1-2), arrivate entrambe in trasferta, però hanno un po’ riacceso le speranze del Milan, sempre nono ma a -5 dal settimo posto, occupato proprio dal Bologna, e a -6 dalla zona Champions. Non sarebbe una sorpresa, in ogni caso, se Conceiçao facesse qualche esperimento in più rispetto al suo collega, dosando le energie per chi scenderà in campo dal 1′ nella Capitale.

Milan-Bologna: le ultime notizie sulle formazioni

Conceiçao è senza lo squalificato Leao e gli infortunati Sottil e Bondo. Sulla trequarti potrebbe confermare la coppia formata da Pulisic e Loftus-Cheek, mentre in attacco si contendono una maglia Jovic, Abraham e Gimenez. Gli altri ballottaggi sono a centrocampo e sulla corsia destra: in mezzo Fofana potrebbe lasciare spazio a Musah, sulla fascia invece il duello è tra Walker e Jimenez.

Nel Bologna cercano spazio De Silvestri e Cambiaghi, che insidiano rispettivamente Calabria – l’ex di turno – e Dominguez. Davanti Dallinga dovrebbe spuntarla su Castro.

Come vedere Milan-Bologna in diretta tv e in streaming

La sfida Milan-Bologna è in programma venerdì alle 20:45 allo stadio “Meazza” di Milano e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Milan-Bologna anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La stessa trasmissione sarà disponibile anche su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Comparazione quote

Il segno “X2” è quotato a 1.55 su Goldbet e Lottomatica e a 1.50 su Snai. Il segno “Gol” è quotato invece a 1.68 su Goldbet e Lottomatica e a 1.67 su Snai.

Il pronostico

La sensazione è che questa sfida conti più per il Bologna che per il Milan, anche se i rossoneri sono apparsi più pimpanti rispetto ai felsinei nelle ultime due settimane. Stuzzica la doppia chance esterna e pure il segno “Gol”, come suggeriscono i precedenti: negli ultimi quattro, tra cui la gara d’andata (2-1), è uscito tre volte.

Le probabili formazioni di Milan-Bologna

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Jimenez, Fofana, Reijnders, Hernandez; Loftus-Cheek, Pulisic; Jovic.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Calabria, Beukema, Lucumì, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Dallinga.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1