Pronostico Mantova-Carrarese: entrambe possono far festa

Mantova-Carrarese è una partita valida per la trentottesima giornata di Serie B e si gioca venerdì alle 20:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Saranno 180 minuti di fuoco per quanto riguarda la lotta salvezza in Serie B, ancora parecchio serrata. Dopo il primo verdetto – il Cosenza ultimo in classifica è retrocesso aritmeticamente domenica scorsa – resta da decidere chi farà compagnia ai calabresi scivolando direttamente in Serie C, chi si giocherà tutto al playout e chi invece riuscirà a scongiurare la retrocessione al termine della regular season.

Dal tredicesimo posto, occupato dalla Reggiana, al Cittadella diciannovesimo ci sono ben 7 squadre, racchiuse in appena 4 punti: nessuna di loro può considerarsi al sicuro. Neppure il Mantova di Davide Possanzini, che pur avendo raggiunto quota 40 punti rischia ancora di retrocedere.

I virgiliani, oggi fuori dalla zona playout, sono padroni del proprio destino: hanno il vantaggio di giocare le ultime due partite davanti al proprio pubblico, dove hanno totalizzato la maggior parte dei punti (27) ed incassato solamente quattro sconfitte in 17 match. Il Mantova è reduce dal k.o. in trasferta con la Salernitana (2-0), la seconda di fila fuori casa dopo il 4-2 di Cremona: una sconfitta particolarmente pesante per i biancorossi, che si sono visti sorpassare dalla Reggiana e rosicchiare punti da Frosinone e Brescia. In questo turno gli uomini di Possanzini se la vedranno con la Carrarese, altra neopromossa, virtualmente salva dopo il successo con il Modena (2-1).

Gli apuani sono stati una delle sorprese (in positivo) di questa stagione e lo dimostra il fatto che al momento, pur non avendo la certezza matematica di giocare in cadetteria anche l’anno prossimo, sono più vicini ai playoff che ai playout. La squadra di Antonio Calabro di punti ne ha 44 e negli ultimi due mesi ha rimediato una sola sconfitta, con la capolista Sassuolo. In Lombardia potrebbe festeggiare la permanenza in Serie B.

Come vedere Mantova-Carrarese in diretta tv e in streaming

La sfida Mantova-Carrarese, in programma venerdì alle 20:30 allo stadio “Martelli” di Mantova, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match tra Mantova e Carrarese anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente oppure attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.

Comparazione quote

La vittoria del Mantova è quotata a 2.30 su Goldbet e Lottomatica e a 2.35 su Snai. Il segno “Gol” è quotato invece a 1.65 su Goldbet e Lottomatica e a 1.63 su Snai.

Il pronostico

L’ottimo rendimento casalingo del Mantova e le difficoltà della Carrarese in trasferta – i toscani sono penultimi per rendimento esterno – fanno ipotizzare un risultato positivo dei padroni di casa. Che con una vittoria potrebbero pure festeggiare la salvezza aritmetica (insieme alla Carrarese) se si dovessero verificare una serie di combinazioni. Entrambe dovrebbero andare a segno almeno in un’occasione: il Mantova, infatti, oltre a segnare tanto – terzo miglior attacco tra le squadre dal decimo posto in giù – ha subito più gol di tutti (55).

Le probabili formazioni di Mantova-Carrarese

MANTOVA (4-2-3-1): Festa; Cella, Redolfi, De Maio, Giordano; Trimboli, Artioli; Bragantini, Aramu, Mancuso; Mensah.

CARRARESE (3-5-1-1): Ravaglia; Zanon, Oliana, Imperiale; Bouah, Zuelli, Schiavi, Giovane, Cicconi; Cherubini; Finotto.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1