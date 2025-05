Pronostico Las Palmas-Rayo Vallecano: rivincita servita e addio salvezza

Las Palmas-Rayo Vallecano è una gara della trentacinquesima giornata della Liga: dove vederla, formazioni, pronostico

Nelle ultime due giornate della Liga, per il Las Palmas, sono arrivate due sconfitte pesantissime che, di fatto, hanno messo in discussione la salvezza. Adesso i padroni di casa sono terz’ultimi e quindi sarebbero retrocessi e, contro il Rayo Vallecano, lanciato verso un posto in Europa, il compito è davvero difficilissimo.

Una formazione ospite che è lì, in corsa come detto per qualcosa di poco immaginabile all’inizio dell’anno, e che quindi ha tutte le intenzioni di non mollare la presa fino al termine della stagione. Una situazione impronosticabile davvero per una squadra che era stata costruita solamente per raggiungere una salvezza tranquilla, ma il fatto che nessuno è riuscito a dare un’impronta al proprio campionato, ha permesso di essere, con soli 44 punti conquistati fino al momento, dentro un posto valido per viaggiare fuori dai confini il prossimo anno.

C’è da dire che ci sono molte squadre in corsa ed è davvero tutto da decidere, ma il Rayo in questo momento è padrone del proprio destino quindi si potrebbe regalare un sogno. E quel sogno passa da un’affermazione esterna in questa partita – assai probabile visto il momento nero del Las Palmas – che vorrebbe dire anche prendersi una rivincita visto che nella sfida d’andata è arrivato anche un colpo esterno. Il Rayo ha tutta l’intenzione di rendere il favore.

Come vedere Las Palmas-Rayo Vallecano in diretta tv e streaming

La sfida Las Palmas-Rayo Vallecano, gara valida per la trentacinquesima giornata della Liga spagnola, è in programma venerdì alle 21:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Il pronostico

Una vittoria esterna per continuare a sognare. Una vittoria esterna per tenere vivo il piazzamento Europeo. Favorito il Rayo Vallecano in questo match che vale davvero una stagione per entrambe. Ma il momento negativo del Las Palmas ci spinge a dire che la rivincita è servita.

Le probabili formazioni di Las Palmas-Rayo Vallecano

LAS PALMAS (4-4-2): Horkas; Viti, Herzog, McKenna, Marmol; Ramirez, Bajcetic, Essugo, Moleiro; Ramirez, Mata.

RAYO VALLECANO (4-2-3-1): Batalla; Ratiu, Lejeune, Hernandez, Chavarria; Lopez, Gumbau; de Frutos, Diaz, Garcia; Embarba.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2