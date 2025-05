Pronostico Cosenza-Cesena: occasione ghiotta per riacciuffare i playoff

Cosenza-Cesena è una partita valida per la trentottesima giornata di Serie B e si gioca venerdì alle 20:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

La lunga agonia del Cosenza è terminata domenica scorsa: i Lupi, sconfitti a Bolzano dal Sudtirol, ritornano in Serie C dopo sette anni vissuti in cadetteria tra mille tribolazioni. In terra altoatesina è arrivato pure il verdetto dell’aritmetica, con due giornate d’anticipo. Niente da fare, dunque, per la squadra di Massimiliano Alvini, che da inizio anno ha dovuto convivere con il fardello dei 4 punti di punti di penalizzazione. Anche senza quelli, tuttavia, i calabresi sarebbero rimasti ultimi, con pochissime probabilità di centrare la salvezza.

I limiti della rosa erano evidenti sin dall’inizio, con la società che dopo essersi salvata tranquillamente lo scorso anno ha deciso di effettuare l’ennesima rivoluzione – via il bomber Tutino – ripartendo per l’ennesima volta da zero. In attesa di capire se la proprietà passerà di mano nella prossima estate (il presidente Guarascio, contestatissimo, è da tempo ai ferri corti con la tifoseria), il Cosenza dovrà giocare ancora due partite prima di salutare la Serie B. La prima è con il Cesena, in piena corsa per un posto nei playoff. I romagnoli hanno rilanciato le proprie ambizioni domenica scorsa battendo 2-1 al “Manuzzi” una diretta concorrente come il Palermo e mettendo fine ad un digiuno di vittorie che durava ormai dallo scorso marzo.

I bianconeri adesso hanno 47 punti e sono noni, a pari punti con il Bari ottavo e a -1 dallo stesso Palermo. La gara con il Cosenza già retrocesso rappresenta una ghiottissima occasione per recuperare posizioni in classifica e rientrare tra le prime 8, prima di affrontare il Modena nell’ultima giornata di regular season. Il tecnico Mignani ritrova due pedine importanti come Adamo e Francesconi, squalificati con il Palermo. Nel Cosenza invece non ci sarà Florenzi, espulso a Bolzano.

Come vedere Cosenza-Cesena in diretta tv e in streaming

Cosenza-Cesena, in programma venerdì alle 20:30 allo stadio “Marulla” di Cosenza, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match tra Cosenza e Cesena anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente oppure attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.

Il pronostico

Le maggiori motivazioni del Cesena faranno la differenza: i romagnoli torneranno verosimilmente con i 3 punti dalla Calabria in una gara da almeno due gol complessivi.

Le probabili formazioni di Cosenza-Cesena

COSENZA (3-5-2): Micai; Venturi, Dalle Mura, Hristov; Cimino, Kouan, Gargiulo, Florenzi, Ricci; Fumagalli, Artistico.

CESENA (3-5-1-1): Klinsmann; Piacentini, Prestia, Mangraviti; Ceesay, Calò, Berti, Saric, Celia; Bastoni; Shpendi.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2