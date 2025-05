Pronostico Bayern Monaco-Borussia Monchengladbach: il festival del gol

Bayern Monaco-Borussia Monchengladbach è una partita della trentatreesima giornata di Bundesliga e si gioca sabato alle 18:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Il primo trofeo della carriera di Kane, oltre 400 gol dopo, è arrivato seduto in poltrona. La mancata vittoria del Bayer Leverkusen ha permesso al Bayern Monaco di conquistare il titolo con tre giornate d’anticipo. Quindi, sabato pomeriggio, per la prima volta insieme ai propri tifosi, ci sarà la festa dei bavaresi.

Contro un ‘Gladbach che sì avrebbe bisogno di una vittoria per tenere vive le poche speranze europee, non ci potrà essere nessun altro risultato che la vittoria della squadra di Kompany. Che vuole a tutti i costi onorare al meglio questa parte finale di stagione ma soprattutto bagnare con un’affermazione la vittoria del campionato. Sarà effettivamente una festa quella che vedremo nel tardo pomeriggio di sabato nello stadio che ospiterà la finale di Champions League tra Psg e Inter. Una festa che vedrà protagonisti anche i giocatori ospiti. In che modo? Beh, la difesa ballerina del Bayern, che ha concesso gol quasi a tutte le squadre che ha affrontato nel corso della stagione, regalerà diverse occasioni ai giocatori del ‘Gladbach. Quindi, il nostro pronostico, ve lo diciamo sotto.

Come vedere Bayern Monaco-Borussia Monchengladbach in diretta tv e streaming

Bayern Monaco-Borussia Monchengladbach è in programma sabato alle 18:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Il match regalerà almeno 4 reti. Almeno un gol per parte. E quindi anche una vittoria del Bayern Monaco che festeggerà la vittoria della Bundesliga davanti ai propri tifosi. Volete esagerare? Occhio anche al gol di Kane, voglioso di segnare ancora per brindare al meglio a quello che è stato il suo primo titolo di una straordinaria carriera.

Le probabili formazioni di Bayern Monaco-Borussia Monchengladbach

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Urbig; Boey, Dier, Kim, Laimer; Kimmich, Pavlovic; Olise, Muller, Sane; Kane.

BORUSSIA MONCHENGLADBACH (4-2-3-1): Omlin; Scally, Itakura, Chiarodia, Ullrich; Reitz, Weigl; Honorat, Stoger, Hack; Kleindiest.

POSSIBILE RISULTATO: 4-2