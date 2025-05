I pronostici di giovedì 8 maggio: Europa League e Conference League

I pronostici di giovedì 8 maggio: si gioca il ritorno delle semifinali di Europa League e Conference League

Conosciute le due finaliste di Champions League, stasera tocca a Europa League e Conference League. Dopo le partite di andata hanno già prenotato l’albergo il Manchester United, vittorioso 3-0 a Bilbao, e il Chelsea che ha demolito 4-1 a domicilio gli svedesi del Djurgarden. I blues quasi certamente si ripeteranno anche in casa, a Stamford Bridge: pur schierando le seconde linee il divario tra le due squadre è esagerato.

Differente il discorso di Old Trafford: all’andata l’Athletic ha pagato l’inferiorità numerica e in questa sfida di ritorno proverà quanto meno a mettere in difficoltà i Red Devils: almeno un gol i baschi potrebbero anche riuscire a segnarlo.

I pronostici sulle altre partite

Gol in arrivo anche nella semifinale di Conference League che ci riguarda da vicino: la Fiorentina prova a qualificarsi per la terza volta consecutiva in finale rimontando il 2-1 dell’andata. Battere il Betis non sarà però semplice e come all’andata tutte e due le squadre dovrebbero andare in gol almeno una volta.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1X + OVER 1,5 in Fiorentina-Betis, Conference League, ore 21:00

Vincenti

Chelsea (in Chelsea-Djurgarden, Conference League , ore 18:45)

(in Chelsea-Djurgarden, Conference League ore 18:45) Sheffield United o pareggio (in Bristol City-Sheffield United, Championship , ore 21:00)

(in Bristol City-Sheffield United, , ore 21:00) Fiorentina (in Fiorentina-Betis, Conference League, ore 21:00)

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Manchester United-Athletic Bilbao , Europa League, ore 21:00

, Europa League, ore 21:00 Chelsea-Djurgarden , Conference League, ore 21:00

, Conference League, ore 21:00 Bodo Glimt-Tottenham, Europa League, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Manchester United-Athletic Bilbao , Europa League, ore 21:00

, Europa League, ore 21:00 Bodo Glimt-Tottenham, Europa League, ore 21:00

Comparazione quota totale (over 2.5): 3.59 GOLDBET ; 3.61 SNAI; 3.59 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• X in Manchester United-Athletic Bilbao, Europa League, ore 21:00