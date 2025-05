Pronostico Sampdoria-Salernitana: chi perde rischia di sprofondare

Sampdoria-Salernitana è una partita valida per la trentottesima giornata di Serie B e si gioca venerdì alle 20:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Sia la Sampdoria che la Salernitana, rispettivamente terzultima e quartultima in classifica, rischiano seriamente di finire nell’inferno della C. Uno scenario talmente impronosticabile ad inizio stagione che neppure il più pessimista dei tifosi blucerchiati e granata avrebbe potuto prevedere. La situazione, a due giornate dalla fine, è questa qui: piaccia o meno.

La Sampdoria, tuttavia, è messa peggio dei campani: l’effetto Evani – si tratta del quarto allenatore transitato sulla panchina del club genovese – è durato poco, con Coda e compagni che non sono stati in grado di dare continuità alla vittoria – la prima dopo un digiuno di oltre due mesi – conquistata a Marassi con il Cittadella.

Da allora i bluerchiati hanno ottenuto a malapena 2 punti in tre partite, non andando al di là di due pareggi con Carrarese (0-0) e Catanzaro (2-2). Samp che in caso di sconfitta rischierebbe grosso: sarebbe addirittura retrocessione diretta con un turno d’anticipo perdendo con la Salernitana – in questo momento a +2 – e se Brescia e Mantova contemporaneamente dovessero pareggiare. I granata invece potrebbero fare un bel balzo in avanti in caso di colpaccio al “Ferraris”, provando ad allontanarsi anche dalla zona playout. Nel loro caso, il cambio di guida tecnica – Marino al posto di Breda – sembra invece aver sortito gli effetti sperati: la Salernitana nel momento più critico ha reagito, vincendo tre delle ultime quattro. In trasferta però i granata continuano a fare tremendamente fatica: l’ultimo successo risale ad ottobre e sono ultimi per rendimento esterno (solamente 8 punti conquistati).

Il pronostico

Il fattore Marassi – sarà tutto esaurito l’impianto genovese – dovrebbe fare la differenza: anche alla luce delle difficoltà in trasferta della Salernitana, è ipotizzabile un risultato positivo della Sampdoria, quasi obbligata a vincere per non sprofondare in Serie C. Sarà verosimilmente uno scontro salvezza dominato dalla tensione: il numero dei gol complessivi potrebbe essere inferiore a tre.

Le probabili formazioni di Sampdoria-Salernitana

SAMPDORIA (4-2-3-1): Cragno; Venuti, Ferrari, Altare, Beruatto; Meulensteen, Ricci; Depaoli, Oudin, Sibilli; Coda.

SALERNITANA (3-4-2-1): Christensen; Ruggeri, Ferrari, Lochoshvili; Ghiglione, Zuccon, Amatucci, Corazza; Verde, Soriano; Cerri.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0