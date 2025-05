Pronostico Modena-Brescia: colpo grosso per la salvezza

Modena-Brescia è una partita della trentottesima giornata di Serie B e si gioca venerdì alle 20:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Conquistata la certezza di avere un posto anche il prossimo anno in Serie B, il Modena ha evidentemente staccato la spina: due sconfitte di fila nelle ultime due uscite che non hanno minimamente intaccato il cammino della squadra emiliana che ormai, a due giornate dal termine della stagione, al campionato non ha nulla da chiedere.

A differenza, ovviamente, del Brescia che al momento si trova in zona playout che ha la possibilità, dopo 4 punti nelle ultime due partite, di prendersi una salvezza diretta il minimo sindacale per una squadra come quella che ha messo su il presidente Cellino. Che ad un certo punto della stagione si è trovata anche a ridosso della zona playoff ma non è sicuramente una novità che il campionato di Serie B regali delle situazioni incredibili che possono stravolgere tutto.

Detto questo, la partita la vincerà la squadra che avrà più motivazioni e che avrà più forza. E tutto lascia presagire che possa essere quella ospite che, mentalmente, sapendo il peso specifico della partita, potrebbe, indubbiamente, mettere in campo maggiore cattiveria. Quella che ormai ha perso il Modena: sereno, senza possibilità di niente (sì, ci sarebbero speranze playoff, ma non è che attirino più di tanto onestamente altrimenti nelle ultime due partite si sarebbe vista una squadra diversa) e con la voglia solamente di andarsene in vacanza.

Come vedere Modena-Brescia in diretta tv e in streaming

Modena-Brescia, in programma venerdì alle 20:30, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Brescia è quotata 3.45 su Goldbet, Lottomatica e a 3.35 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

La sfida la vincerà chi avrà più motivazioni. E queste motivazioni, è evidente, ce le ha il Brescia che deve prendersi la salvezza. Per il Modena ormai la stagione si può considerare finita, senza possibilità di prendersi nulla. Quindi sì, la vittoria ospite ci pare abbastanza scritta.

Le probabili formazioni di Modena-Brescia

MODENA (3-4-3): Gagno; Magnino, Zaro, Bozhanaj; Di Pardo, Gerli, Santoro, Cotali; Kamate, Gliozzi, Vulikic.

BRESCIA (4-3-1-2): Lezzerini; Dickmann, Calvani, Adorni, Jallow; Bisoli, Verreth, Besaggio; Galazzi, Borrelli, Moncini.

POSSIBILE RISULTATO: 0-1