Pronostico Manchester United-Athletic Bilbao: occhio all’orgoglio basco

Manchester United-Athletic Bilbao è un match valido per il ritorno delle semifinali di Europa League e si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Nella semifinale d’andata non solo il Manchester United è uscito indenne dall’inferno del San Mamés, il fortino dell’Athletic Bilbao, ma ha pure ipotecato la finale di Europa League, strapazzando la formazione basca con uno schiacciante 3-0, risultato che difficilmente gli uomini di Ernesto Valverde potranno ribaltare ad Old Trafford. I Red Devils, consapevoli che la vittoria di questa coppa sia l’unica opportunità per giocare in Europa l’anno prossimo – ricordiamo che la vincitrice si qualifica direttamente all’edizione 2025-26 della Champions League – a Bilbao hanno offerto una delle migliori prestazioni stagionali, finalmente all’altezza di quelle che erano le ambizioni la scorsa estate.

Certo, l’espulsione di Vivian a metà primo tempo, avvenuta cinque minuti dopo che Casemiro aveva sbloccato il match, ha facilitato le cose per la squadra di Ruben Amorim, in superiorità numerica per oltre una frazione di gioco. Ad arrotondare il tutto c’ha pensato poi capitan Bruno Fernandes, capace di togliere come al solito le castagne dal fuoco al suo allenatore: la doppietta del portoghese avvicina lo United… a Bilbao, dal momento che la finalissima si giocherà proprio nell’impianto basco. Visti i chiari di luna dei Red Devils, tuttavia, sarebbe un errore se il club inglese affrontasse il ritorno con superficialità: sì, il Bilbao in trasferta è sicuramente meno pericoloso, ma i biancorossi faranno di tutto per provare a riaprire quantomeno i giochi qualificazione, mettendo in campo orgoglio e attributi. All’Athletic servirà però una prestazione ai limiti dell’immaginabile per ribaltare il Manchester United. Nella storia dell’Europa League soltanto il Valencia, nella stagione 2013-14, riuscì a risorgere dopo aver perso 3-0 l’andata contro il Basilea.

Problemi in difesa per Valverde

Imbattuto in coppa, il Manchester United continua invece a deludere in Premier League. La sconfitta rimediata a Brentford domenica scorsa (4-3) è addirittura la sedicesima stagionale.

Bruno Fernandes e compagni, ormai concentrati solo sull’Europa League, sono scivolati al quindicesimo posto, ormai distanti anni luce dalle posizioni che contano. L’Athletic, al contrario, è reduce da un’equilibrato derby con la Real Sociedad, terminato 0-0. A differenza dei Red Devils, i baschi hanno ancora tanto da chiedere alla Liga, essendo in piena corsa per un posto tra le prime cinque che vorrebbe dire ritorno in Champions League. Gli uomini di Valverde, a quattro giornate dalla fine del campionato, hanno 4 punti di vantaggio sul Betis sesto: la strada è ancora molto lunga. Per quanto riguarda le formazioni, il tecnico del Bilbao non potrà contare su due difensori titolari: l’infortunato de Marcos e lo squalificato Vivian. Dall’altro lato invece Amorim potrebbe riproporre a grandi linee l’undici dell’andata: assenti i soliti Lisandro Martinez, Zirkzee e Diogo Dalot.