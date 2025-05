Pronostico Juve Stabia-Reggiana: in casa sono un rullo compressore

Juve Stabia-Reggiana è una partita della trentottesima giornata di Serie B e si gioca venerdì alle 20:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Dallo scorso 23 novembre a questa parte, la Juve Stabia in casa ha collezionato una sola sconfitta. Poi due soli pareggi e tutte le altre vittorie. Ed è per questo cammino interno, anche con le big del campionato, che i campani sono riusciti a prendersi i playoff e, vincendo le ultime due hanno pure la possibilità – Cremonese permettendo – di migliorare la propria posizione in classifica.

Dall’altro lato, invece, la Reggiana avrebbe bisogno di punti per la salvezza. Si, è vero, adesso gli ospiti si trovano fuori i playout ma come vi abbiamo spiegato in diverse circostanze la classifica della Serie B è davvero cortissima. E quindi gli emiliani si potrebbero ritrovare veramente risucchiati verso una post season che, per quanto fatto vedere nel corso dell’annata, non meriterebbe di fare. Ma il tutto, per la squadra ospite, si deciderà solamente all’ultima giornata perché questa partita, per quanto vi abbiamo raccontato all’inizio di questo articolo, ci sembra essere abbastanza indirizzata verso una vittoria interna.

Sì, la Juve Stabia vuoi o non vuoi ci crede. E deve anche difendersi da quello che potrebbe essere un attacco del Catanzaro. Con una vittoria, in poche parole, non solo metterebbe al sicuro la quinta piazza ma soprattutto, qualora i lombardi non riuscissero a vincere le proprie partite, si giocherebbero il quarto posto all’ultima giornata.

Come vedere Juve Stabia-Reggiana in diretta tv e in streaming

Juve Stabia-Reggiana, in programma venerdì alle 20:30, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale.

Il pronostico

Ennesima vittoria interna dei campani in un match che si sbloccherà nel primo tempo come quasi sempre è successo. Ma in ogni caso, i tre punti, sono indirizzati verso la squadra di Pagliuca, la vera rivelazione da neopromossa di questo campionato.

Le probabili formazioni di Juve Stabia-Reggiana

JUVE STABIA (3-4-1-2): Thiam; Baldi, Varnier, Bellich; Andreoni, Pierobon, Mosti, Fortini; Piscopo; Adorante, Candellone.

REGGIANA (3-5-2): Bardi; Libutti, Rozzio, Lucchesi; Fiamozzi, Ignacchitti, Reinhart, Portanova, Marras; Vergara, Gondo.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0