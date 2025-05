Pronostico Cittadella-Bari: non succede dal 2017

Cittadella-Bari è una partita della trentottesima giornata di Serie B e si gioca giovedì alle 20:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Il pareggio in trasferta sul campo del Frosinone non ha cambiato nulla per il Cittadella: sempre in zona retrocessione diretta si ritrovano i veneti a tre punti dai playout che, a due giornate dalla fine, sembrano un’impresa troppo difficile da raggiungere.

Anche perché in questo turno, il penultimo della stagione, arriva un Bari che dopo la vittoria contro il Pisa è di nuovo dentro i playoff e che farà di tutto per difendere un piazzamento importante. Lo sappiamo, nella post season, poi, può succedere di tutto e tutto si azzera. Vengono fuori le qualità migliori e soprattutto non c’è davvero una squadra favorita.

C’è un fattore, che in questo scontro, potrebbe fare la differenza. Ed è quello che vede il Bari in seria positiva contro il Cittadella addirittura dal lontano 2017. Una sconfitta in campionato e poi, da quel momento, i galletti non hanno mai più perso contro i veneti. Una striscia che continuerà a rimanere positiva anche dopo questo match. Con il Bari che oggettivamente, nonostante la protesta dei tifosi che è stata messa in atto nel corso delle ultime settimane, parte con tutti i favori del pronostico.

Il pronostico

Il tabù non verrà infranto. E il Cittadella continuerà a non riuscire a vincere contro un Bari che annusa il colpo grosso in trasferta che potrebbe blindare i playoff. Per i veneti, la Serie C, è dietro l’angolo.

Le probabili formazioni di Cittadella-Bari

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati; Salvi, Pavan, Capradossi, Carissoni; Amatucci, Casolari, Trocnhin; Vita; Rabbi, Desogus

BARI (3-5-2): Radunovi; Pucino, Vicari, Mantovani; Oliveri, Maita, Benali, Dorval, Obaretin; Lasagna, Bonfanti.

POSSIBILE RISULTATO: 0-1