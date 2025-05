Pronostico Bristol City-Sheffield United, al via i playoff: questo segno è una garanzia

Bristol City-Sheffield United è un match valido per l’andata delle semifinali dei playoff di Championship e si gioca giovedì alle 21:00: notizie, statistiche, probabili formazioni e pronostico.

La lunga stagione di Championship, la serie cadetta del calcio inglese, è terminata. Le luci dei riflettori adesso si spostano sui playoff, decisamente più snelli rispetto a quelli della nostra Serie B: riservati soltanto a quattro squadre, quelle che si sono classificate dal terzo al sesto posto. La terza e la sesta si sfideranno nella doppia semifinale (andata e ritorno), così come la quarta e la quinta. L’unico vantaggio per chi è arrivato davanti in classifica è giocare il ritorno davanti al proprio pubblico. Per il resto, niente regola dei gol in trasferta ed in caso di parità di punteggio al termine dei 180 minuti supplementari ed eventualmente rigori.

Il primo match è dunque quello che andrà in scena all’Ashton Gate tra Bristol City e Sheffield United. I Robins hanno chiuso in sesta posizione, a quota 68 punti, staccando l’ultimo pass utile per il rotto della cuffia. Fondamentale la rimonta (da 0-2 a 2-2) nell’ultima giornata di regular season contro il Preston North End.

Sheffield United, 90 punti non sono bastati

A fine partita, poi, tutti con le antenne delle radioline puntate verso Sheffield sperando che il Blackburn, che avrebbe potuti superarli in classifica, non battesse le Blades (i Rovers non sono andati al di là di un 1-1).

Ad ogni modo, non è stato un finale di stagione esaltante quello degli uomini di Liam Manning, capaci di avere la meglio esclusivamente sul Sunderland negli ultimi 5 turni di campionato. Per quanto riguarda invece lo Sheffield United, la squadra guidata dall’esperto Chris Wilder arriva ai playoff con lo status di favorita.

E non potrebbe essere altrimenti, visto che i biancorossi hanno totalizzato la bellezza di 90 punti, 22 in più dei loro prossimi avversari e solo 10 in meno dei due club che hanno letteralmente dominato la Championship, Leeds e Burnley, promosse direttamente in Premier League. Lo Sheffield United è stato a lungo in lizza per i primi due posti ma una serie negativa – tre sconfitte consecutive rimediate tra marzo e aprile – non ha permesso alle Blades di tenere il passo di Whites e Clarets. Per tornare al piano di sopra a distanza di un solo anno dalla retrocessione bisognerà passare dall’insidiosa postseason.

Il pronostico

Lo Sheffield United è rimasto imbattuto negli ultimi 7 confronti con il Bristol City: i due precedenti stagionali sono terminati con una vittoria esterna delle Blades (1-2 lo scorso novembre) e un pareggio (a marzo un gol allo scadere di Sykes ha permesso al Bristol di evitare la sconfitta a Bramall Lane). Forti della seconda miglior difesa del torneo, gli uomini di Chris Wilder molto probabilmente usciranno imbattuti da Ashton Gate: come è avvenuto in quattro degli ultimi cinque incontri tra queste due squadre il numero dei gol complessivi dovrebbe essere inferiore a tre.

Le probabili formazioni di Bristol City-Sheffield United

BRISTOL CITY (3-4-3): O’Leary; Tanner, Dickie, Vyner; Hirakawa, Williams, Knight, McCrorie; Mehmeti, Twine, Wells.

SHEFFIELD UNITED (4-5-1): Davies; Gilchrist, Ahmedhodzic, Holding, McCallum; De Souza Costa, Peck, Brooks, O’Hare, Hamer; Cannon.

POSSIBILE RISULTATO: 0-1