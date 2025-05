Internazionali d’Italia, i pronostici di mercoledì 7 aprile

Gli Internazionali d’Italia entrano ufficialmente nel vivo: ben 8 gli italiani in campo in occasione del primo giorno del Masters 1000 di Roma.

Le qualificazioni sono ormai archiviate ed è tempo, adesso, che gli Internazionali d’Italia entrino ufficialmente nel vivo. Dei 13 azzurri al via nel singolare maschile, 8 di essi scenderanno in campo già oggi. Due di loro saranno addirittura impegnati in uno scintillante derby azzurro, che si preannuncerebbe magico se non fosse che, alla fine della fiera, uno dei nostri portacolori sarà fuori dai giochi.

Uno degli azzurri in procinto di scaldare i motori al Foro Italico è Matteo Arnaldi, che si contenderà l’accesso al turno successivo del Masters 1000 capitolino duellando contro Roberto Bautista Agut. Lo spagnolo sa il fatto suo sulla terra e, almeno in teoria, ha più esperienza su questa superficie di quanta non ne abbia il competitor. Ciò nonostante, il fatto che Arnaldi giochi nel suo Paese è una variabile che potrebbe fare la differenza: è lui, secondo i bookmaker, il favorito per la vittoria.

Non parte invece favorito, in questo faccia a faccia al Foro Italico, Mattia Bellucci, che sfiderà Pedro Martinez. I due tennisti non hanno brillato, nelle ultime settimane; si prevede un match equilibrato fino a un certo punto, ma, verosimilmente, sarà il nativo di Alzira, in Spagna, ad imporsi in questa partita. Dovrebbe avanzare al turno successivo senza troppi problemi Luciano Darderi, che scenderà in campo contro Yunchaokete Bu forte degli ultimi risultati collezionati di recente e della sua esperienza sul mattone tritato.

Roma, i pronostici del 7 maggio

Parte sfavorito, secondo i bookmaker, Fabio Fognini, che dovrà affrontare un match, effettivamente abbastanza impegnativo, contro Jacob Fearnley. Il fattore casa è pur sempre una variabile da considerare, ma gli analisti non sembrano confidare troppo nel tennista di Arma di Taggia.

Passiamo ora al derby azzurro, che vedrà impegnati, l’uno contro l’altro, Luca Nardi e Flavio Cobolli. Le quote parlano chiaro: in questo faccia a faccia tra connazionali dovrebbe essere Cobolli, gasatissimo per questa edizione degli Internazionali d’Italia, a spuntarla. Non ci sorprenderebbe, tuttavia, se la faccenda si facesse un po’ più complicata del previsto, avendo il suo avversario una buona dimestichezza con la terra battuta. Poche speranze, invece, per Federico Cinà: le quote suggeriscono che a vincere sarà Mariano Navone e che sarà lui, pertanto, il primo avversario di Jannik Sinner agli Internazionali d’Italia.

Buone notizie, infine, rimanendo sul versante azzurro, per Matteo Gigante, al quale i bookmaker hanno deciso di sorridere. Riuscirà effettivamente, al termine di una partita che si preannuncia molto combattuta ed equilibrata, ad avere la meglio su Arthur Rinderknech?

I vincenti delle altre sfide di mercoledì 7 maggio 2025

Comesana (in Altmaier-Comesana)

Halys (in Bonzi-Halys)

Diallo (in Diallo-Giron)

Etcheverry (in Djere-Etcheverry)

Jarry (in Gaston-Jarry)

Griekspoor (in Griekspoor-Kecmanovic)

Moutet (in Hijikata-Moutet)

Lehecka (in Lehecka-Muller)

Fonseca (in Marozsan-Fonseca)

Struff (in Nishioka-Struff)

Gigante (in Rinderknech-Gigante)