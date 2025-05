I pronostici di mercoledì 7 maggio: non solo Champions League

I pronostici di mercoledì 7 maggio, si decide la seconda finalista di Champions League tra PSG e Arsenal, in campo anche la Saudi Pro League

PSG a un passo dalla seconda finale di Champions League della sua storia grazie al fattore “D”. Lettera che sta per Dembélé-Donnarumma, i due grandi protagonisti della semifinale d’andata con l’Arsenal all’Emirates Stadium, terminata 0-1 per i parigini. L’attaccante ha portato in vantaggio la squadra di Luis Enrique dopo soli 4 minuti, sfruttando un assist al bacio di Kvaratskhelia: è stata la sua ottava marcatura nelle nove partite giocate nel 2025 nella manifestazione continentale più importante. Il resto, poi, l’ha fatto il portiere titolare della nazionale italiana, di nuovo decisivo con le sue parate, come nell’ottavo di finale contro il Liverpool.

Rispetto all’andata è lecito aspettarsi qualche gol in più, considerando che l’Arsenal non può accontentarsi di un pareggio: pena l’eliminazione. Il PSG, tuttavia, non rinuncerà a giocare, né si limiterà a fare le barricate: non fa parte della filosofia di Luis Enrique, che ha detto senza mezzi termini di voler vincere anche il ritorno. Ipotizziamo dunque una sfida movimentata, da almeno un gol per parte, che potrebbe definitivamente accendersi nel secondo tempo, soprattutto se nel primo persisterà l’equilibrio.

I pronostici sulle altre partite

Il Veggente ha inoltre scelto queste partite da over 2,5 e da “gol” (Entrambe le squadre a segno almeno una volta): Al Raed-Al Hilal, Al Ahli-Al Taawon e Al Nassr-Al Ittihad di Saudi Pro League e Unterhaching-Hansa Rostock di 3. Liga tedesca, dove gli ospiti in lotta per la promozione cercano tre punti pesanti contro un’avversaria già retrocessa, possibilmente migliorando la differenza reti che è il primo criterio in caso di arrivo a pari merito.

Pronostici: la scelta del Veggente

• OVER 1,5 SECONDO TEMPO in PSG-Arsenal, Champions League, ore 21:00

Vincenti

Al Hilal (in Al Raed-Al Hilal, Saudi Pro League, ore 18:15)

(in Al Raed-Al Hilal, ore 18:15) Al Ahli (in Al Ahli-Al Tawoon, Saudi Pro League , ore 18:25)

(in Al Ahli-Al Tawoon, ore 18:25) Hansa Rostock (in Unterhaching-Hansa Rostock, 3. Liga Germania, ore 19:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Al Raed-Al Hilal , Saudi Pro League , ore 18:15

, , ore 18:15 Al Ahli-Al Taawon , Saudi Pro League , ore 18:25

, , ore 18:25 Unterhaching-Hansa Rostock, 3. Liga Germania, ore 19:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

PSG-Arsenal , Champions League , ore 21:00

, , ore 21:00 Al Nassr-Al Ittihad, Saudi Pro League, ore 20:00

Comparazione quota totale (over 2.5 + gol): 6.44 GOLDBET ; 6.68 SNAI; 6.44 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• MULTIGOL 1-3 PRIMO TEMPO + MULTIGOL 2-4 SECONDO TEMPO in PSG-Arsenal, Champions League, ore 21:00