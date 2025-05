Curve da copertina che passione: indomabile Anastasia

Il talento c’è, il sex appeal pure ed è innegabile: tutto quello che c’è da sapere su una delle atlete più popolari e affascinanti del momento.

Quella che stiamo per raccontarvi sembra una favola, ma non lo è. È solo una storia, bellissima, dal lieto fine assicurato. Anche inaspettato, per certi versi, se vogliamo. Perché Anastasia Ashley non avrebbe mai potuto immaginare, qualche anno addietro, quanto in là si sarebbe spinta. Non poteva sapere, in effetti, che quel cimelio rinvenuto per strada potesse cambiarle la vita in maniera così radicale.

Invece, è proprio così che è andata. Quando aveva da poco 5 anni, questa splendida atleta, nata nell’87 a San Clemente, in California, ha iniziato a surfare per diletto. L’anno dopo, pensate un po’, un “incontro” ha stravolto per sempre il corso degli eventi. In mezzo ai rifiuti, vicino a casa sua, ha trovato una tavola da surf ed è stato proprio con quella tavola che ha vinto il suo primo, vero, concorso. A soli 6 anni, questa piccola temeraria era già una grande promessa del surf.

La sua carriera è decollata rapidamente e il successo è arrivato in men che non si dica, tanto è vero che, 10 anni più tardi, ha ricevuto il premio Triple Crown Rookie of the Year. Il primo di una lunga serie, se consideriamo che ha vinto di tutto un po’. Ha fatto suoi due campionati della National Scholastic Surfing Association e anche un’edizione del Professional Surfing Tour of America. Nel 2010, poi, è arrivata prima al Pipeline Women’s Pro, alle Hawaii, il che spiega come mai sia così famosa nel panorama sportivo.

Obiettivo 1 milione di follower: Anastasia Ashley, avanti tutta

Su Instagram conta poco meno di 1 milione di follower, che si deve anche ad alcune delle imprese che hanno fatto di Anastasia Ashley una stella in tutto il mondo.

Ha sfidato delle onde gigantesche alle Hawaii e le sue gesta le sono valse ripetute nomination agli XXL Awards. Quando è in mezzo all’oceano, solo lei e la sua tavola, non c’è nulla, insomma, che possa spaventarla. Non è finita qui, però, nella misura in cui questa bellissima surfista si è fatta un nome anche nel mondo del modeling e dei social media. Ha prestato il suo volto e le sue curve allenatissime a svariate copertine, come quella di Sports Illustrated, e non è raro, tutt’altro, che posti su Instagram contenuti sexy ed intriganti.

Foto e video che riscuotono sempre, guarda caso, un immenso successo. I follower la tempestano con like e commenti entusiasti e Anastasia, in definitiva, non potrebbe davvero essere più felice di così.