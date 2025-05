Tennis, sfilata bollente in mondovisione: l’hanno vista tutti

Non solo Maria, ma anche Caroline: un sacco di donne bellissime ruotano attorno al campione del momento, e questo video parla chiaro.

Che Casper Ruud avesse una predilezione per la terra battuta lo sapevamo. Così come sapevamo anche che, prima o poi, sarebbe riuscita a farla franca sulla sua superficie preferita. Ecco, quel momento è arrivato domenica scorsa, quando il campione norvegese è riuscito, finalmente, ad alzare al cielo la coppa del suo primo Masters 1000.

Il numero 7 del mondo ha battuto il favoritissimo Jack Draper in 3 set e ha coronato quello che era, a tutti gli effetti, il sogno di una vita. Più volte ha sfiorato una vittoria tanto importante, senza mai riuscire, però, ad imporsi per davvero. Stavolta ce l’ha fatta, invece, e la sua gioia, manco a dirlo, era assolutamente incontenibile.

Al suo fianco c’era, come nella maggior parte delle occasioni, la sua fidanzata, la bella Maria Galligani, alla quale ha chiesto la mano qualche mese fa. Molto probabilmente, in tribuna, c’era anche qualcun altro di familiare, a fare il tifo per lui. Ci riferiamo alle sorelle di Casper, Caroline e Charlotte, e alla cugina Josefine Falster, che abbastanza di frequente seguono il loro campione in giro per il mondo, per fare il tifo per lui e incitarlo nei momenti clou dei vari match.

Per Ruud c’è Maria, ma anche Caroline: quante bellezze gli ronzano attorno

E chissà se anche stavolta, come in passato, avranno celebrato la vittoria dell’ex numero 2 del mondo alla loro maniera, così indiscutibilmente unica ed insolita.

Casper Ruud’s sister after he just won his first Masters title in Madrid pic.twitter.com/PPoB6U87E2 — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 4, 2025



Erano proprio Caroline e Josefine le due ragazze, peraltro molto belle, che, a margine dell’edizione 2024 della United Cup, avevano improvvisato una sfilata molto sexy dietro le quinte. Avevano camminato a passo felpato come se fossero delle top model ed erano state anche piuttosto credibili, essendo loro, per l’appunto, belle da mozzare il fiato.

Non era neanche la prima volta, a dirla tutta, che Caroline, sorella maggiore del tennista Ruud, prendeva per la “gola” i suoi follower. Su Instagram ha un seguito di oltre 25mila follower e si diverte, molto spesso, ad esibire il suo fisico da urlo con contenuti ad altissima temperatura. Molti dei quali a tema fitness, essendo lei appassionata e sportiva quanto il fratello, oltre che affascinante da morire.