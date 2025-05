Pronostico Al Raed-Al Hilal: vittoria dopo l’esonero

Al Raed-Al Hilal è una partita valida per la trentesima giornata del campionato saudita. Probabili formazioni e pronostici

La sconfitta in semifinale della Champions League asiatica è costata carissima a Jorge Jesus, tecnico dell’Al Hilal. Sollevato dall’incarico senza nemmeno troppi ringraziamenti e adesso anche lui è in corsa per la panchina della nazionale brasiliana. Una decisione, comunque, che era un po’ nell’aria. Arrivata però in un momento delicato della stagione visto che la sua squadra era, ed è, seconda in classifica, a sei punti dall’Al Ittihad che guida il campionato saudita.

Sarà semplice nel match contro l’Al Raed, per gli ospiti, prendersi i tre punti. Sì, perché i padroni di casa sono ultimi in classifica e non hanno nessuna possibilità di rientrare nella zona salvezza. L’Al Raed, e questo è un dato sicuramente strano visto che parliamo della squadra che chiude la classifica, non è né il peggior attacco del campionato e nemmeno la peggior difesa. Una squadra che, però, ha vinto pochissimo e perso tantissimo e che si presenta a questo appuntamento con 4 sconfitte nelle ultime cinque uscite. Insomma, vita facile per una squadra, l’Al Hilal, che punta a vincere il campionato o almeno per ora rimanere in corsa.

Dove vedere Al Raed-Al Hilal in diretta tv e in streaming

La sfida Al Raed-Al Hilal, valida per la trentesima giornata del campionato saudita, è in programma mercoledì alle 18:15. In Italia il match in questione non potrà essere seguito su nessuna piattaforma. A differenza di quanto succedeva lo scorso anno con alcune partite di questo campionato che venivano trasmesse da Sportitalia.

Comparazione quote

La vittoria dell’Al-Hila è quotata a 1.17 su Goldbet e Lottomatica e a 1.19 su Snai.

Il pronostico

Sarà una gara semplice per l’Al Hilal, che in un match che verrà sbloccato nel primo tempo si prenderà i tre punti. La sfida, inoltre, dovrebbe anche regalare almeno tre reti complessive. Tutte da un lato.

Le probabili formazioni di Al Raed-Al Hilal

AL RAED (4-3-3): Moreira; Al Rajeh, Gonzalez, Qasmi, Al Yousif; Hazazi, Normann, Abeid; Sayoud, El Berkaou, Bouzouk.

AL HILAL (4-2-3-1): Bono; Al Shahrani, Koulibaly, Al Bulayl, Lodi; Neves, Milinkovic-Savic; Malcom, Marcos Leonardo, Al Dawsari; Mitrovic.

POSSIBILE RISULTATO: 0-4