Pronostico Al Nassr-Al Ittihad: ultima possibilità per rientrare in corsa

Al Nassr-Al Ittihad è una partita della trentesima giornata della Saudi Pro League e si gioca mercoledì alle 20:00: statistiche, diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Stefano Pioli, dallo scorso settembre alla guida dell’Al-Nassr, è stato contestato duramente dopo il clamoroso flop in semifinale di Champions League asiatica contro i modesti giapponesi del Kawasaki Frontale, che a sorpresa hanno avuto la meglio 3-2 su Cristiano Ronaldo e compagni, impedendogli di giocare la finalissima.

Un duro colpo per l’ambizioso club di Riad ma soprattutto per l’ex tecnico del Milan, addirittura deriso da un giornalista in conferenza stampa, che gli ha urlato “aeroporto, aeroporto” come per dire “vai via il prima possibile”. Insomma, le probabilità che l’allenatore italiano rimanga in Arabia Saudita sono davvero poche: il suo Al-Nassr, infatti, rischia di rimanere a mani vuote anche in campionato. Quando mancano cinque partite al termine della Saudi Pro League, i gialloblù sono soltanto terzi in classifica, a -8 dalla capolista Al-Ittihad. L’ultima occasione per riavvicinarsi alla vetta, dunque, è rappresentata da questo vibrante scontro diretto: in caso di mancata vittoria, l’Al-Nassr vedrebbe ulteriormente assottigliarsi le residue speranze di vincere il titolo.

Punta alla doppietta, invece, la squadra di Laurent Blanc, che può contare su campioni del calibro di Benzema, Kanté e Fabinho: l’Al-Ittihad è in finale di King’s Cup – dove il prossimo fine settimana affonterà l’Al-Qadsiah di Aubameyang – ed è il favorito per la vittoria del campionato. I gialloneri, che vantano il secondo miglior attacco del torneo con 66 gol realizzati in 29 partite, attualmente hanno 6 punti di vantaggio sull’Al-Hilal e 8 sui loro prossimi avversari. La trasferta di Riad rappresenta forse l’ultimo grande ostacolo, dal momento che il calendario dopo la finale di coppa nazionale diventa in discesa.

Come vedere Al Nassr-Al Ittihad in diretta tv e in streaming

Al Nassr-Al Ittihad, in programma mercoledì alle 20:00, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. In Italia i diritti per la trasmissione del massimo campionato saudita non sono stati acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

Il pronostico

Lo scorso dicembre la spuntò 2-1 l’Al-Ittihad grazie ad un gol dell’olandese Bergwijn in pieno recupero: inutile il momentaneo pareggio di Ronaldo, che aveva subito replicato all’ex compagno di squadra ai tempi del Real Madrid Benzema. L’Al-Ittihad non batte in trasferta l’Al-Nassr dal 2021 ma probabilmente riuscirà ad evitare la sconfitta approfittando del momento non facile del club di Riad, orfano pure dell’ex centravanti dell’Aston Villa Duran, squalificato: previsti almeno tre gol complessivi.

Le probabili formazioni di Al Nassr-Al Ittihad

AL-NASSR (4-2-3-1): Bento; Al-Ghannam, Simakan, Laporte, Boushal; Al-Hassan, Brozovic; Angelo, Otavio, Mané; Cristiano Ronaldo.

AL-ITTIHAD (4-2-3-1): Al-Mahasneh; Al-Sagour, Danilo Pereira, Al-Mousa, Kadesh; Kanté, Fabinho; Diaby, Aouar, Unai Hernandez; Benzema.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2