I pronostici di martedì 6 maggio: Champions League, Libertadores e Sudamericana

I pronostici di martedì 6 maggio, si gioca la semifinale di ritorno di Champions League tra Inter e Barcellona, la Coppa Libertadores e la Sudamericana

Il nome della prima finalista dell’edizione 2024-25 della Champions League uscirà fuori dalla sfida di San Siro tra Inter e Barcellona, pronte a darsi di nuovo battaglia a distanza di soli sei giorni dalla spettacolare semifinale d’andata. Un match che in tanti, compresi gli addetti ai lavori, hanno definito un vero e proprio spot per il calcio.

L’Inter è rimasta imbattuta nelle ultime 15 partite casalinghe di Champions League, ottenendo ben 12 vittorie in questa striscia positiva. Anche il dato sulle semifinali europee conforta Inzaghi: i nerazzurri hanno vinto 9 volte su 11 nei penultimi atti delle competizioni continentali giocati a San Siro. Il Barcellona però ha dimostrato di essere una squadra fortissima, soprattutto a livello offensivo.

Sarà molto probabilmente un’altra gara equilibrata e movimentata – almeno un gol per parte – con la squadra di Inzaghi che dovrebbe riuscire quanto meno ad evitare la sconfitta nei tempi regolamentari.

I pronostici sulle altre partite

Il Veggente ha inoltre scelto queste partite da over 2,5 e da “gol” (Entrambe le squadre a segno almeno una volta): Stripfing-Liefering, Nacional Potosi-Guaranì e San Antonio Bulo Bulo-Penarol.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1X + OVER 1,5 in Inter-Barcellona, Champions League, ore 21:00

Vincenti

Corinthians (in Corinthians-America de Calì, Copa Sudamericana, ore 02:30)

(in Corinthians-America de Calì, ore 02:30) Nacional Potosi (in Nacional Potosi-Guaranì, Copa Sudamericana, ore 00:00)

(in Nacional Potosi-Guaranì, ore 00:00) Fortaleza (in Fortaleza-Colo Colo, Copa Libertadores, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Stripfing-Liefering , Austria 2. Liga , ore 18:00

, , ore 18:00 Nacional Potosi-Guaranì, Copa Sudamericana, ore 00:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Inter-Barcellona , Champions League , ore 21:00

, , ore 21:00 San Antonio Bulo Bulo-Penarol, Copa Libertadores, ore 04:00

Comparazione quota totale (over 2.5 + gol): 6.79 GOLDBET ; 7.01 SNAI; 6.79 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• X in Inter-Barcellona, Champions League, ore 21:00