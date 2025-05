Roma amara per Berrettini: ufficiale, non sarà agli Internazionali

Ufficiale, Berrettini non ci sarà neanche stavolta: salta la partecipazione del tennista romano all’edizione 2025 degli Internazionali d’Italia.

“Un sogno che si avvera”. È con questa frase, accompagnata da un cuore rosso fuoco, che Matteo Berrettini aveva commentato, appena una settimana fa, una notizia che lo aveva riempito di felicità. La Federazione aveva concesso a lui e al fratello Jacopo una wild card, affinché la coppia romana potesse giocare il doppio nell’ambito degli Internazionali d’Italia. Peccato che nessuno potesse ancora immaginare quello che sarebbe accaduto in seguito.

Nel bel mezzo della partita contro Draper, al Mutua Madrid Open, l’ex numero 6 del mondo ha deciso di ritirarsi. Gli addominali hanno ricominciato a fare le bizze e ha deciso, dunque, che fosse meglio rinunciare al torneo madrileno, piuttosto che pregiudicarsi la possibilità di scendere in campo al Foro Italico. Adesso, però, non v’è più alcuna certezza. Non dopo l’indiscrezione trapelata nelle scorse ore e giunta direttamente dalla città eterna.

È ufficiale: i fratelli Berrettini non giocheranno il doppio agli Internazionali d’Italia, il che ha legittimamente gettato delle ombre sulla stessa partecipazione del finalista di Wimbledon 2021. Non è chiaro, infatti, se la decisione sia figlia della sua paura di “esagerare” e di chiedere troppo al suo fisico, o se, invece, il dolore si sia nei giorni acuito, tanto da persuaderlo del fatto che sia meglio, per il momento, fermarsi e attendere che l’allarme addominali rientri da sé.

Berrettini contro la maledizione di Roma: non è destino

La sola cosa certa, ora come ora, è che Jacopo Berrettini non sarà agli Internazionali d’Italia. Il che è un vero peccato, considerando che giocare al Foro Italico sarebbe stata, per lui, una gran bella soddisfazione.

Non sarebbe stata la prima volta, invece, in coppia con il fratello Matteo. I due avevano debuttato insieme al Future F24 a Piombino, nel 2015, per poi riprovarci nel 2021 a Cagliari. L’ultima volta che erano scesi in campo insieme risale, invece, al 2023: scelsero, in quell’occasione, di “duettare” al torneo di Acapulco, dimostrando di essere complici nel gioco tanto quanto lo sono nella vita.

Persa la wild card che era stata offerta loro dalla Federazione, Jacopo ha saggiamente deciso di buttarsi sul Challenger di Francavilla. Piuttosto che non giocare proprio, si è rimboccato le maniche e ha rivisto immediatamente i suoi programmi, onde evitare di fermarsi del tutto per una settimana. Resta da capire, a questo punto, cosa sarà di Matteo. La maledizione di Roma, per effetto della quale non gioca al Foro dal lontano 2021, colpirà ancora, o stavolta lo risparmierà?