Pronostico Girona-Maiorca: l’ultimo successo risale a tre mesi fa

Girona-Maiorca è una partita della trentaquattresima giornata della Liga e si gioca lunedì alle 21:00: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Dopo i fasti della scorsa stagione, che l’ha visto addirittura lottare per il titolo e conquistare una qualificazione storica alla Champions League, il Girona rischia clamorosamente di retrocedere. I catalani a cinque turni dal termine sono diciassettesimi in classifica e si ritrovano ai margini della zona rossa: il vantaggio sulla terzultima è minimo e la sensazione è che, da qui a fine mese, ci sarà da patire per scongiurare un traumatico ritorno in Segunda Division. La squadra di Michel non vince una partita da inizio febbraio: soltanto una settimana fa ha messo fine ad una serie di quattro sconfitte di fila pareggiando 1-1 in casa del Leganés.

Un pari che ha lasciato numerosi rimpianti, visto che i biancorossi hanno subito gol in pieno recupero contro un avversario rimasto in 10 uomini sin dai primi minuti. Nel posticipo della trentaquattresima giornata il Girona ospiterà il Maiorca, ancora in piena corsa per un posto in Europa. Il club delle Baleari è a quota 44 punti e può ancora raggiungere sia il settimo che l’ottavo posto (Europa League oppure Conference) ma la concorrenza è abbastanza nutrita ed il momento non proprio esaltante degli uomini di Jagoba Arrasate smorza un po’ gli entusiasmi. I Bermellones, infatti, nell’ultimo mese hanno ottenuto un solo successo a fronte di un pareggio e ben tre sconfitte, tra cui quella rimediata una settimana fa con il Barcellona (1-0).

Girona pronto a lottare con le unghie e con i denti per conquistare punti importanti in ottica salvezza: per gli uomini di Michel non è un momento facile ma neppure il Maiorca sta brillando in quanto a continuità anche per via di qualche assenza di troppo (Morlanes, Muriqi, Asano e Prats). Non sarebbe una sorpresa, dunque, se la sfida di Montilivi terminasse in parità.

Le probabili formazioni di Girona-Maiorca

GIRONA (5-4-1): Gazzaniga; Arnau, D. Lopez, Krejci, Blind, Miguel; Tsygankov, Yangel, Arthur, Portu; Stuani.

MAIORCA (5-4-1): Greif; Maffeo, Valjent, Raillo, Copete, Mojica; D. Rodriguez, A. Sanchez, S. Costa, Darder; Larin.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1