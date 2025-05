Pronostico Genoa-Milan: trend favorevole a Marassi

Genoa-Milan è una partita valida per la trentacinquesima giornata di Serie A e si gioca lunedì alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

La schiacciante vittoria nella semifinale di Coppa Italia contro l’Inter è stata, per il Milan, un’importante spinta propulsiva. I rossoneri, una volta assicuratisi un pass per la finale dell’Olimpico – il prossimo 14 maggio contenderanno la coppa al Bologna – sono tornati a vincere pure in campionato, battendo 2-0 il Venezia con i gol di Pulisic e Gimenez. Successo che però potrebbe non bastare per reinserirsi nella lotta per l’Europa: il Diavolo, infatti, rimane nono in classifica e realisticamente – a meno di rimonte clamorose – può garantirsi l’accesso ad una competizione europea esclusivamente vincendo la Coppa Italia a Roma contro i felsinei.

La squadra di Sergio Conceiçao, in ogni caso, può continuare a mettere pressione a quelle che stanno davanti e la sfida contro un Genoa senza ormai più obiettivi rappresenta un’occasione per migliorare una graduatoria francamente inaccettabile se consideriamo quali fossero gli obiettivi del club la scorsa estate. Il tecnico portoghese chiederà dunque strada al collega Patrick Vieira, riuscito nell’impresa di salvare il Grifone nonostante la situazione complicata in cui versava lo scorso autunno. I rossoblù si sono salvati con grande anticipo – dalla scorsa settimana la salvezza è aritmetica – e non era scontato: da qualche turno però si sono un po’ rilassati, come dimostrano le due sconfitte consecutive con Lazio e Como. Il Genoa è calato nettamente pure dal punto di vista offensivo: a malapena un gol segnato nelle ultime cinque giornate di campionato.

Genoa-Milan: le ultime notizie sulle formazioni

Sono due le assenze pesanti in casa Genoa, quella di Miretti – campionato finito per l’ex Juve – e soprattutto di Malinovskyi, fermo per una forte contusione alla gamba destra. Vieira potrebbe riproporre il 4-3-3 con Messias e Vitinha ai lati di Pinamonti nel tridente d’attacco: cercano spazio però anche Ekhator e Zanoli.

Abbondanza in attacco per Conceiçao dopo il recupero lampo di Jovic: il centravanti serbo, una volta smaltito il problema muscolare, attualmente è in vantaggio sia su Abraham che su Gimenez. L’altro ballottaggio è a destra tra Walker e Jimenez: l’ex Manchester City potrebbe avere la peggio. Per il resto, tutti a disposizione.

Come vedere Genoa-Milan in diretta tv e in streaming

La sfida tra Genoa e Milan, in programma lunedì alle 20:45 allo stadio “Ferraris” di Genova, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Comparazione quote

La vittoria del Milan è quotata a 1.75 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “No Gol” è quotato invece a 2.00 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

Il pronostico

Marassi è solitamente un campo ostico, ma nelle ultime visite il Milan non ha fatto fatica a portare via i 3 punti dal fortino rossoblù: 5 vittorie rossonere nelle ultime 6 sfide giocate al “Ferraris” e nelle due più recenti il Diavolo ha tenuto pure la porta inviolata. Un trend che potrebbe proseguire, dal momento che il Genoa sembra aver ormai staccato e che il Milan ha bisogno di tenere alto il morale in vista della finale di coppa. Non è da escludere che Theo Hernandez e compagni riescano a tenere la porta inviolata.

Le probabili formazioni di Genoa-Milan

GENOA (4-3-3): Leali; Norton-Cuffy, De Winter, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini, Thorsby; Messias, Pinamonti, Vitinha.

MILAN (3-4-3): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Jimenez, Reijnders, Fofana, Hernandez; Pulisic, Jovic, Leao.

Il Milan riuscirà a tenere la porta inviolata? Sì

POSSIBILE RISULTATO: 0-1