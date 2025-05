I pronostici di lunedì 5 maggio: Serie A, Premier League, Liga e altri campionati

I pronostici di lunedì 5 maggio, si gioca in Serie A, Premier League, Liga e altri campionati minori in giro per il mondo

La schiacciante vittoria nella semifinale di Coppa Italia contro l’Inter è stata, per il Milan, un’importante spinta propulsiva. I rossoneri, una volta assicuratisi un pass per la finale dell’Olimpico – il prossimo 14 maggio contenderanno la coppa al Bologna – sono tornati a vincere pure in campionato, battendo 2-0 il Venezia con i gol di Pulisic e Gimenez. Successo che però potrebbe non bastare per reinserirsi nella lotta per l’Europa: il Diavolo, infatti, rimane nono in classifica e realisticamente – a meno di rimonte clamorose – può garantirsi l’accesso ad una competizione europea esclusivamente vincendo la Coppa Italia a Roma contro i felsinei.

Marassi è solitamente un campo ostico, ma nelle ultime visite il Milan non ha fatto fatica a portare via i 3 punti dal fortino rossoblù: 5 vittorie rossonere nelle ultime 6 sfide giocate al “Ferraris” e nelle due più recenti il Diavolo ha tenuto pure la porta inviolata. Un trend che potrebbe proseguire, dal momento che il Genoa sembra aver ormai staccato e che il Milan ha bisogno di tenere alto il morale in vista della finale di coppa.

I pronostici sulle altre partite

Il Veggente ha inoltre scelto queste partite da over 2,5 e da “gol” (Entrambe le squadre a segno almeno una volta): Fylde-Barnet, Altrincham-Tamworth e Sutton-Woking di National League, Kasimpasa-Trabzonspor della Super Lig turca, Crystal Palace-Nottingham Forest di Premier League e Maccabi Tel Aviv-Hapoel Beer Sheva in Israele.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1X + OVER 1,5 in Girona-Maiorca, Liga, ore 21:00

Vincenti

FCSB (in FCSB-Dinamo Bucarest, SuperLiga Romania, ore 19:30)

(in FCSB-Dinamo Bucarest, ore 19:30) Milan (in Genoa-Milan, Serie A, ore 20:45)

(in Genoa-Milan, ore 20:45) Crystal Palace o pareggio (in Crystal Palace-Nottingham Forest, Premier League, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Fylde-Barnet , National League , ore 16:00

, , ore 16:00 Altrincham-Tamworth , National League , ore 16:00

, , ore 16:00 Sutton-Woking, National League, ore 16:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Kasimpasa-Trabzonspor , Super Lig , ore 15:00

, , ore 15:00 Crystal Palace-Nottingham Forest , Premier League , ore 21:00

, , ore 21:00 Maccabi Tel Aviv-Hapoel Beer Sheva, Israele, ore 19:30

Comparazione quota totale (over 2.5 + gol): 15.07 GOLDBET ; 15.11 SNAI; 15.07 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• X in Crystal Palace-Nottingham Forest, Premier League, ore 21:00