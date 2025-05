Pronostico Roma-Fiorentina: non si spezza la “maledizione”

Roma-Fiorentina è una partita valida per la trentacinquesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 18:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Bisogna tornare addirittura allo scorso dicembre per trovare l’ultima sconfitta della Roma in campionato. Non è che da allora i giallorossi ne abbiano incassate tante neppure nelle altre competizioni: due in Europa League contro AZ Alkmaar e Athletic Bilbao (quest’ultima decisiva per l’eliminazione) e una in Coppa Italia con il Milan. In Serie A invece Claudio Ranieri sta realizzando un autentico capolavoro, considerando soprattutto in quali condizioni versava la Lupa quando l’esperto tecnico romano arrivò lo scorso autunno.

Basti pensare che nei principali campionati europei nessuna squadra può vantare una striscia aperta così lunga (18 partite senza perdere). Domenica la Roma si è presa pure lo scalpo dell’Inter, con Ranieri che con delle abili mosse tattiche ha saputo mettere in scacco il collega Inzaghi. Un gol di Soulé, cresciuto partita dopo partita e capace di non far avvertire l’assenza dell’infortunato Dybala, ha deciso la sfida di San Siro (0-1), regalando il secondo successo di fila ai capitolini, strepitosi nel nuovo anno: nel 2025 hanno totalizzato la bellezza di 40 punti in 16 gare, vantando pure la miglior difesa a livello europeo nello stesso periodo. Questa Roma, insomma, ha tutto per raggiungere l’obiettivo Champions League, essendo solo a -2 dal quarto posto.

In questo turno Pellegrini e compagni possono far deragliare la Fiorentina, altra squadra che non è ancora completamente fuori dai giochi nella corsa alla coppa dalle grandi orecchie. La Viola, a -1 dai giallorossi, ha vinto le ultime due gare di campionato contro Cagliari ed Empoli (1-2 e 2-1) nonostante l’assenza del suo bomber Kean ma in settimana ha speso parecchie energie nella semifinale d’andata di Conference League con il Betis di Isco e Antony. In Andalusia i gigliati hanno perso 2-1 tenendo tutto aperto in vista del ritorno.

Roma-Fiorentina: le ultime notizie sulle formazioni

Ranieri dovrebbe riproporre il 3-4-1-2, con Pellegrini di nuovo nel ruolo di trequartista alle spalle della coppia formata da Dovbyk e Shomurodov. Sulle fasce Soulé – favorito su Saelemaekers – e Angelino, in mezzo invece Koné ed uno tra Cristante e Paredes. Out il solo Dybala: il fantasista argentino ha terminato la stagione.

Nella Viola non c’è capitan Ranieri, squalificato, ma mancheranno pure Dodò – operato di appendicite – e l’ex laziale Cataldi, infortunatosi a Siviglia. Davanti Kean partirà dal 1′ insieme a Gudmundsson.

Come vedere Roma-Fiorentina in diretta tv e in streaming

La sfida Roma-Fiorentina è in programma domenica alle 18:00 allo stadio Olimpico di Roma e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Roma-Fiorentina anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La stessa trasmissione sarà disponibile anche sull’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria della Roma è quotato a 1.62 su Goldbet e Lottomatica e a 1.63 su Snai. Il segno “Gol” è quotato invece a 1.85 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

La Roma ha buone possibilità di vendicare il 5-1 dell’andata – il punto più basso della stagione – e prendersi i tre punti contro una Fiorentina più stanca e distratta dalla doppia sfida di Conference League con il Betis. I Viola, peraltro, non vincono all’Olimpico contro i giallorossi dal 2018: la squadra di Palladino non sembra poter tenere testa in questo momento ad un avversario in salute e che in campionato non perde da dicembre. Non è da escludere tuttavia che i gigliati riescano a segnare almeno una rete.

Le probabili formazioni di Roma-Fiorentina

ROMA (3-4-1-2): Svilar; Celik, Mancini, N’Dicka; Soulé, Koné, Cristante, Angelino; Pellegrini; Shomurodov, Dovbyk.

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Pablo Marì, Comuzzo; Folorunsho, Mandragora, Adli, Fagioli, Gosens; Gudmundsson, Kean.

La Fiorentina riuscirà a segnare almeno un gol? Sì

No View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 2-1