Pronostico Bologna-Juventus: non ci riescono dal secolo scorso

Bologna-Juventus è una partita valida per la trentacinquesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

La lotta per il quarto posto si sta infiammando sempre di più, giornata dopo giornata, con ben cinque squadre racchiuse in soli tre punti. Al comando di questo gruppetto, al momento, c’è la Juventus, a +1 sul Bologna e a +2 sulle romane. Questo turno di campionato potrebbe contribuire a dipanare la matassa, visto che sono in programma due importantissimi scontri diretti: senza nulla togliere a quello tra Roma e Fiorentina, il match clou va in scena al “Dall’Ara” tra felsinei e bianconeri.

La Juve una settimana fa è tornata a vincere, battendo 2-0 il fanalino di coda Monza ma – con tutto il rispetto per i brianzoli, ormai destinati alla retrocessione – non si trattava di un test probante. I dubbi permangono e la sfida con il Bologna darà probabilmente delle risposte sulla tenuta della squadra di Igor Tudor, quasi costretta ad arrivare tra le prime quattro per evitare quello che sarebbe considerato un totale fallimento.

Il miglioramento più evidente nella gestione dell’allenatore croato, arrivato lo scorso marzo al posto di Thiago Motta, sembra riguardare principalmente la difesa: la Juventus, pur non brillando in termini di gioco e sotto il profilo realizzativo, è tornata a subire pochi gol (3 in 5 giornate e mai più di 2 a partita). Rappresenterà un bell’esame l’attacco del Bologna, che però si è inceppato lunedì scorso a Udine: contro i friulani la squadra di Vincenzo Italiano non è andata al di là di uno 0-0, che forse va più stretto ai bianconeri. Resta comunque una stagione da incorniciare per Orsolini e compagni: in queste ultime settimane il Bologna si gioca tantissimo tra campionato – bissare la qualificazione in Champions sarebbe un’impresa titanica – e Coppa Italia, dove il 14 maggio affronterà il Milan nella finalissima dell’Olimpico.

Bologna-Juventus: le ultime notizie sulle formazioni

Italiano dovrà fare a meno dell’infortunato Ndoye sulla corsia sinistra: al posto dell’elvetico giocherà il 21enne Dominguez, meno esperto dello svizzero ma che potrebbe comunque creare diversi pericoli ai bianconeri. In attacco è duello serrato tra Dallinga e Castro, l’altro ballottaggio è in mezzo tra Aebischer e Ferguson. Dietro i due centrali saranno Beukema e Lucumì, con Casale che parte dalla panchina.

Tudor ha problemi in difesa: senza Gatti e Kelly, il tecnico croato dovrebbe riproporre Savona nel terzetto con Renato Veiga e Kalulu. Sulle fasce McKennie e Cambiaso – lo statunitense è in vantaggio sul connazionale Weah – sulla trequarti invece verranno confermati Kolo Muani e Nico Gonzalez, entrambi a segno contro il Monza. L’argentino ed il francese supporteranno il ristabilito Vlahovic. Squalificato Yildiz, espulso nella sfida con i brianzoli.

Come vedere Bologna-Juventus in diretta tv e in streaming

Bologna-Juventus, in programma domenica alle 20:45 allo stadio “Dall’Ara” di Bologna, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il pareggio è quotato a 3.00 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “Gol” è quotato invece a 1.90 su Goldbet e Lottomatica e a 1.87 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Quattro pareggi negli ultimi quattro precedenti tra Bologna e Juventus, tutti terminati con almeno un gol per parte. I felsinei però non battono i bianconeri al “Dall’Ara” addirittura dal secolo scorso: era il 1998 e nelle successive 21 sfide giocate nel capoluogo emiliano la Juve ha vinto ben 14 volte oltre a 7 nulla di fatto. Italiano riuscirà a sfatare il tabù? La sensazione è che il Bologna, leggermente favorito per i bookmaker, possa ottenere un risultato positivo contro una Juve convalescente e che soprattutto dovrà fare i conti con assenze importanti. Un pareggio, che sarebbe il quinto di fila, non è da escludere.

Le probabili formazioni di Bologna-Juventus

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Calabria, Beukema, Lucumì, Miranda; Freuler, Aebischer; Orsolini, Odgaard, Dominguez; Dallinga.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Savona, Kalulu, Renato Veiga; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Kolo Muani, Nico Gonzalez; Vlahovic.

Bologna-Juventus: chi vince? Bologna

Pareggio

Juventus View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 1-1