Pronostici Serie B 4 maggio, altri verdetti in arrivo: promozione aritmetica

Serie B, dopo i colpi di scena dell’ultimo turno in questo weekend dovrebbero arrivare altri verdetti: ecco chi potrebbe festeggiare.

Il turno infrasettimanale di Serie B andato interamente in scena nella giornata del 1 maggio ha regalato diversi colpi di scena. Tanti i risultati imprevedibili che hanno fatto slittare di qualche giorno i verdetti più importanti, come ad esempio la promozione diretta del Pisa, a cui manca ormai un solo punto per festeggiare un traguardo atteso all’ombra della Torre dal lontano 1991. La squadra di Pippo Inzaghi giovedì scorso l’ha spuntata sul Frosinone (1-0), ma il successo dello Spezia – l’unica squadra che sulla carta potrebbe mettere in discussione il secondo posto dei toscani – ha rinviato la festa della tifoseria nerazzurra, pronta a riconquistare la massima serie.

La sensazione è che il verdetto aritmetico arriverà in questo fine settimana. Il Pisa dovrebbe riuscire ad evitare la sconfitta in casa del Bari, reduce da due sconfitte di fila ma soprattutto da una prestazione sconcertante contro un Cosenza con un piede e mezzo in C. I Galletti di Moreno Longo hanno fallito un’occasione enorme e adesso rischiano addirittura di mancare l’obiettivo playoff, essendo scivolati fuori dalle prime otto.

Tutto da decidere invece per quanto riguarda la lotta per la salvezza. Si mette davvero male per la Sampdoria, che ad oggi sarebbe retrocessa direttamente senza passare dal playout. I blucerchiati, nonostante il tifo incessante a Marassi, non sono andati al di là di un pareggio (0-0) con la Cremonese, a riprova del fatto che la vittoria di due settimane fa con il Cittadella non fosse stata risolutiva. La squadra di Alberico Evani dovrà cercare a tutti i costi di portare via punti da Catanzaro: impresa tutt’altro che impossibile, visto che i calabresi da quasi due mesi sembrano essere già in vacanza – 2 punti nelle ultime 5 giornate – sebbene ci sia un posto playoff da difendere. La forza della disperazione potrebbe dunque essere un fattore al “Ceravolo”, in una gara in cui sia i giallorossi che i blucherchiati dovrebbero andare a segno almeno in un’occasione.

Le previsioni sulle altre partite

Il Sudtirol con la sorprendente vittoria di Palermo ha messo una seria ipoteca sulla salvezza (è arrivato a quota 41 punti) e potrebbe completare l’opera in questo weekend, decretando allo stesso tempo la retrocessione matematica del Cosenza ultimo in classifica, comunque apparso ancora vivo e combattivo nella sfida con il più quotato Bari. Il destino dei Lupi, tuttavia, sembra segnato: il Sudtirol non ha mai perso in casa nel 2025.

Giovedì il Pisa ha messo fine alla lunghissima striscia di risultati positivi del Frosinone. I ciociari non sono salvi ma danno l’impressione di averne di più rispetto al Cittadella, sprofondato al penultimo posto dopo le tre sconfitte consecutive contro Sampdoria, Reggiana e Brescia, in cui hanno realizzato a malapena un solo gol.

Non riesce a trovare continuità invece il Palermo: i rosanero arrendendosi in casa con il Sudtirol (1-2) hanno perso la possibilità si consolidare il posto playoff ed ora dovranno fare attenzione al Cesena, che pur non vincendo dal 1 marzo resta in corsa per la postseason.

Occhio a Reggiana e Brescia, entrambe a quota 38 e decise ad allontanarsi dalla zona playout: gli emiliani vengono da due vittorie di fila e potrebbero fare punti anche con lo Spezia, che ormai ha blindato il terzo posto e non può più realisticamente raggiungere il Pisa; stesso discorso per le Rondinelle di Rolando Maran, impegnate con una Juve Stabia che è già certa di giocare gli spareggi promozione grazie al bel successo con il Catanzaro. Equilibrio, infine, nello scontro salvezza tra Salernitana e Mantova, con i granata in piena zona playout, ma anche in Cremonese-Sassuolo. I neroverdi, già promossi, dovranno fare i conti con i grigiorossi, che al contrario hanno bisogno di punti per consolidare il quarto posto.

Serie B: possibili vincenti

Sampdoria o pareggio (in Catanzaro-Sampdoria)

Pisa o pareggio (in Bari-Pisa)

Sudtirol (in Sudtirol-Cosenza)

Frosinone (in Frosinone-Cittadella)

Le partite da almeno due gol complessivi

Catanzaro-Sampdoria

Salernitana-Mantova

Serie B: le partite da almeno un gol per squadra

Reggiana-Spezia

Cesena-Palermo

Cremonese-Sassuolo

Le partite da meno di tre gol complessivi

Brescia-Juve Stabia

Frosinone-Cittadella

