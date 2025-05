I pronostici di domenica 4 maggio: Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1

I pronostici di domenica 4 maggio, volata finale nei maggiori campionati: si gioca in Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1

La quartultima giornata di Serie A prosegue domenica con due scontri diretti molto importanti in zona Champions League: Roma-Fiorentina e Bologna-Juventus. L’Atalanta proverà ad approfittare di queste due partite per guadagnare punti sulle dirette rivali e mettere in archivio la qualificazione alla prossima edizione della massima competizione europea battendo a domicilio il Monza ormai retrocesso.

Il Real Madrid in lotta con il Barcellona per la vittoria della Liga, ultimo obiettivo rimasto dopo la sconfitta nella finale di Coppa del Re e l’eliminazione dalla Champions League, non dovrebbe fallire contro il Celta Vigo.

I pronostici sulle altre partite

Il Veggente ha inoltre scelto queste partite da over 2,5 e da “gol” (Entrambe le squadre a segno almeno una volta): West Ham-Tottenham, Brighton-Newcastle e Chelsea-Liverpool in Premier League, Friburgo-Bayer Leverkusen in Bundesliga e Lille-Marsiglia in Ligue 1.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1X + OVER 1,5 in Lione-Lens, Ligue 1, ore 17:15

Vincenti

Real Madrid (in Real Madrid-Celta Vigo, Liga, ore 14:00)

(in Real Madrid-Celta Vigo, ore 14:00) Atalanta (in Monza-Atalanta, Serie A, ore 15:00)

(in Monza-Atalanta, ore 15:00) Brest (in Brest-Montpellier, Ligue 1, ore 17:15)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

West Ham-Tottenham , Premier League , ore 15:00

, , ore 15:00 Chelsea-Liverpool , Premier League , ore 17:30

, , ore 17:30 Real Madrid-Celta Vigo, Liga, ore 14:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Brighton-Newcastle , Premier League , ore 15:00

, , ore 15:00 Friburgo-Bayer Leverkusen , Bundesliga , ore 17:30

, , ore 17:30 Lille-Marsiglia, Ligue 1, ore 21:00

Comparazione quota totale (over 2.5 + gol): 11.35 GOLDBET ; 11.23 SNAI; 11.35 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• 1+GOL in Real Madrid-Celta Vigo, Liga, ore 14:00