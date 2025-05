Eden di nome e di fatto: la sexy tennista strega l’Italia

Fare centro nel cuore dei tifosi è una delle cose che le riescono meglio: così la splendida Eden ha fatto girare la testa, ancora una volta, a tutti quanti.

Nell’immaginario collettivo, l’Eden è un luogo bellissimo, incantevole. Paradisiaco, ecco, è questo l’aggettivo più appropriato per descriverlo. Usato come nome proprio di persona, indica invece bellezza, delizia. Ed è per questo che pensiamo che nessun altro nome sarebbe calzato meglio di questo alla tennista di cui avremo il piacere di parlarvi oggi.

Si chiama Eden Silva e deliziosa, lei, lo è sia di nome che di fatto. Ha 29 anni, viene dall’Essex, nel Regno Unito, ma ha anche origini russe e cingalesi. In qualità di aspirante reginetta del tennis mondiale ha sempre avuto una predilezione per il cemento, ma dal suo discreto palmares si evince, comunque, che se l’è cavata abbastanza bene anche sulle altre superfici.

Ha iniziato a giocare al Cranbook Castle Tennis Club che aveva sei anni appena e già era evidente che avesse una certa attitudine per il tennis. Nel 2008 è arrivata la prima conferma: ha raggiunto la finale dei campionati nazionali britannici e si è assicurata, parallelamente, un posto in un programma d’elite, il Team Aegon promosso dalla Lawn Tennis Association. Da quel momento in poi ha iniziato a fare sempre più sul serio ed ha avuto modo di allenarsi con tenniste più esperte.

Che fascino Eden Silva: curve e talento accoppiata vincente

Nel 2012 è stata l’unica tennista britannica, ancora in erba, a vincere le qualificazioni e ad assicurarsi un posto nel tabellone principale del torneo juniores di Wimbledon.

Ad oggi, nel complesso, ha vinto 2 titoli Itf su 4 finali disputate: ha raggiunto il suo picco nel 2023, quando ha raggiunto la posizione numero 298 del ranking femminile mondiale, ma ha fatto bene anche sul fronte del doppio, categoria in cui ha avuto la possibilità di mettere in tasca altri 12 titoli del circuito minore. In questo caso si è spinta ancor più in là, centrando, nel 2024, il 112esimo gradino del ranking mondiale delle giocatrici di doppio. Ha ottenuto, insomma, dei risultati niente male.

Oggi gioca ancora, ma non più con l’assiduità di prima, ragion per cui è ormai scivolata nelle retrovie della classifica. Sta facendo molto bene, tuttavia, sui social network, dove risulta essere molto attiva e particolarmente amata dai suoi follower. Il perché è presto detto: quelle che posta sono foto da capogiro e possiamo solo immaginare, adesso che si trova in Campania, quanti cuori avrà infranto con le sue curve pazzesche e con il suo sorriso radioso.