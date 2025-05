Pronostico West Ham-Tottenham: la gioia nel finale

West Ham-Tottenham è una partita della trentacinquesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 15:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Hanno deluso, entrambe, in maniera clamorosa in campionato. E il West Ham ha davvero rischiato grosso in questa stagione. Solamente il fatto che le tre dietro, già retrocesse, non abbiano avuto la forza di tenere testa, ha permesso alla squadra di casa di salvarsi con largo anticipo. Di solito, i 36 punti conquistati fino al momento, non sarebbero bastati.

Oggi invece bastano e avanzano per chiudere ogni discorso con un solo obiettivo, ormai, da qui alla fine della stagione: cercare di renderla meno amara rispetto anche a quella del Tottenham che, di punti, ne ha uno solo in più. Ma c’è da dire che gli uomini di Postecoglou ormai hanno messo in cassaforte la qualificazione alla finale di Europa League vincendo tre a uno in casa contro il Bodo giovedì scorso. Discorso non del tutto chiuso, c’è da dirlo, ma le due reti di vantaggio permettono di andare a giocare in Norvegia con un atteggiamento sicuramente diverso rispetto ad un pareggio o per esempio ad una partita d’andata, quindi sì, crediamo che gli Spurs ormai il loro lo abbiano fatto e staccheranno il pass per la finale tutta inglese contro lo United.

E questi pensieri ovviamente spingono a dire che sarà il West Ham a partire leggermente favorito, soprattutto per il discorso spiegato prima: quella volontà di cercare in qualche modo e fin dove possibile di rendere meno amara una stagione iniziata malissimo e che non è finita peggio solo perché dietro c’è stato chi ha fatto peggio.

