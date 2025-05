Pronostico Real Sociedad-Athletic Bilbao: finisce così

Real Sociedad-Athletic Bilbao è una gara della trentaquattresima giornata della Liga: dove vederla, formazioni, pronostico

Il colpo è stato durissimo da digerire. Ma ormai l’Europa League è andata. Lo sa anche Valverde, che non pensa minimamente di andare a Manchester e ribaltare il tre a zero di giovedì scorso. Quindi meglio concentrarsi sul campionato e difendere il quarto posto in classifica, che vorrebbe dire Champions League, come sappiamo.

Andare a fare il colpo sul campo della Sociedad, comunque, è difficile. E i padroni di casa lottano ancora per un piazzamento europeo anche se si è complicato dopo la sconfitta dell’ultimo turno. Complicato, ma non impossibile, visto che ancora mancano cinque giornate e i punti in palio sono tanti.

Detto questo, anche per via dell’impegno settimanale, e non avendo davvero nessuno spunto per dire chi potrebbe prevalere in questa partita, scegliamo la via più complicata ma sicuramente quella che al momento sembra più sicura. E quale? Ve lo diciamo sotto.

Come vedere Real Sociedad-Athletic Bilbao in diretta tv e streaming

La sfida Real Sociedad-Athletic Bilbao , gara valida per la trentaquattresima giornata della Liga spagnola, è in programma domenica alle 21:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Comparazione quote

Il pareggio è quotato 3.20 su Goldbet e Lottomatica e 3.10 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Il pronostico

In una gara da almeno una rete per squadra, alla fine un punto a testa potrebbe fare tutti, o quasi, contenti. Soprattutto il Bilbao che avvicinerebbe, tramite il campionato, la possibilità di giocare la Champions League il prossimo anno.

Le probabili formazioni di Real Sociedad-Athletic Bilbao

REAL SOCIEDAD (4-1-4-1): Remiro; Arambarru, Martin, Pacheco, Lopez; Zubimendi; Kubo, Marin, Mendez, Gomez; Oyazarbal.

ATHLETIC BILBAO (4-2-3-1): Simon; de Marcos, Vivian, Alvarez, Berniche; Jaurigezar, Ruiz de Galarreta; Williams, Sancet, Berenguer; Sannadi.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1