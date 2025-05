Pronostico Real Madrid-Celta Vigo: la Liga rimane aperta

Real Madrid-Celta Vigo è una gara della trentaquattresima giornata della Liga: dove vederla, formazioni, pronostico

Le ultime cartucce da sparare prima dell’addio. Sognando di riprendere il Barcellona. Sarà difficile per il Real Madrid riuscire ad avvicinarsi ai catalani in questo fine settimana. Assai più probabile che la Liga si giocherà la prossima settimana, quando è in programma il Clasico che sì, dirà se Ancelotti sarà ancora in gioco.

Dopo la sconfitta nella finale di Coppa del Re, si è chiusa la seconda era del tecnico italiano sulla panchina del Madrid. Ma niente Brasile, nemmeno, stando alle ultime indiscrezioni infatti Carletto se ne potrebbe andare in Arabia Saudita. L’obiettivo, adesso, è quello di cercare di chiudere con la Liga sapendo che per tenerla aperta si deve vincere contro il Celta Vigo, in casa, nella giornata di domenica.

All’appuntamento ci arriva un Madrid incerottato sia fisicamente che nel morale. Ma è in partite del genere che vengono fuori quelle componenti che servono per stare in alto tutti gli anni. E quindi al Bernabeu di problemi non ce ne dovrebbero essere.

Come vedere Real Madrid-Celta Vigo in diretta tv e streaming

La sfida Real Madrid-Celta Vigo, gara valida per la trentaquattresima giornata della Liga spagnola, è in programma domenica alle14:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Comparazione quote

La vittoria del Real Madrid è quotata 1.33 su Goldbet e Lottomatica e 1.35 su Snai.

Il pronostico

Si prenderà la vittoria il Real Madrid e terrà aperta la Liga nell’attesa del Clasico della prossima settimana. Match da almeno tre reti complessive. E anche gli ospiti dentro i 90minuti dovrebbero trovare il gol.

Le probabili formazioni di Real Madrid-Celta Vigo

REAL MADRID(4-3-1-2): Courtois; Valverde, Asencio, Tchouameni, Garcia; Guler, Modric, Rodrygo; Bellingham; Mbappé, Vinicius.

CELTA VIGO (3-4-3): Guaita; Rodriguez, Lago, Alonso; Carreira, Rodriguez, Moriba, Mingueza; Lopez, Gonzalez; Iglesias.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1