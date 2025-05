Pronostico Monza-Atalanta: arriva il primo verdetto

Monza-Atalanta è una partita valida per la trentatreesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 15:00 probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Il primo verdetto di questa stagione arriverà alla fine di questa partita. Monza retrocesso e Atalanta con più di un piede e mezzo nella prossima Champions League. Si sapeva da un pezzo, ovviamente, che i lombardi sarebbero retrocessi ma, stavolta, arriverà anche l’aritmetica per la squadra di Nesta che mai ha dato l’impressione nel corso di questa stagione di potersi tirare fuori da una situazione di classifica complicata e difficilissima.

E la sfida arriva nel momento migliore per la Dea di Gasperini. Appannata nel corso delle ultime settimane e che quindi ha rischiato pure qualcosa. Anche il pareggio contro il Lecce della passata settimana ha rallentato la corsa a quella che è diventata un’abitudine, vale a dire la conquista di un posto tra le prime quattro. Merito dell’allenatore, che ha dato una grossa mentalità e che, come sappiamo, potrebbe anche lasciare alla fine di questa stagione. Vedremo.

Quello che vedremo, pure, sarà una partita senza storia nella quale gli ospiti cercheranno immediatamente di incanalarla nel migliore modo possibile. E che sicuramente ci riusciranno visto l’enorme divario che esiste tra queste due squadre. E il Monza, inoltre, si avvicinerebbe anche al record negativo della peggiore squadra nella storia della Serie A. Servono tre punti per evitarlo, ma non sarà questa la gara nella quale arriveranno.

Come vedere Monza-Atalanta in diretta tv e in streaming

La sfida Monza-Atalanta è in programma domenica alle 15:00 e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale.

Comparazione quote

La vittoria dell’Atalanta è quotata 1.20 su Goldbet e Lottomatica e 1.19 su Snai.

Il pronostico

Atalanta vincente senza problemi e che ha pure un altro obiettivo in testa: quello di permettere a Retegui di superare Inzaghi nella classifica all-time, di un campionato, nella storia della Dea. Quindi la rete del centravanti della nazionale azzurra è da tenere in seria considerazione. Match, infine, che si potrebbe anche sbloccare nei primi 45 minuti.

Le probabili formazioni di Monza-Atalanta

MONZA (3-5-2): Turati; Pereira, Brosson, Palacios; Birindelli, Castrovilli, Bianco, Akpa Akpro, Kyriakopoulos; Caprari, Mota.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kossonou; Bellanova, de Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic, Lookman; Retegui.

POSSIBILE RISULTATO: 0-3