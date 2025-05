Pronostico Lecce-Napoli: nel mirino il quarto clean sheet consecutivo

Lecce-Napoli è una partita valida per la trentacinquesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 18:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Lo scudetto sembra aver preso improvvisamente un’altra direzione: i due passi falsi dell’Inter hanno permesso al Napoli prima di raggiungere e poi superare l’Inter, ora scivolata a -3 dagli azzurri di Antonio Conte. Il destino, a quattro giornate dalla fine dei giochi, è tutto nelle mani dei partenopei. Vincendo le ultime quattro gare rimaste Di Lorenzo e compagni si riapproprierebbero del tricolore per la seconda volta in due anni.

La maggiore freschezza atletica ma soprattutto il fatto di poter giocare solo una partita a settimana, come si è detto più volte, sta facendo la differenza. Mentre l’Inter ha avuto una serie di impegni ravvicinati complicatissimi (Bologna-Milan-Roma-Barcellona), il Napoli ha potuto sfruttare un calendario tutt’altro che impossibile: pur non brillando sempre a livello di gioco, gli uomini di Conte hanno vinto le ultime tre contro Empoli, Monza e Torino puntando principalmente sulla solidità difensiva. Sei gol segnati e neanche uno subito per una squadra può contare su uno dei migliori giocatori del torneo, sicuramente l’acquisto più azzeccato: si tratta di Scott McTominay, indiscusso trascinatore con 5 gol realizzati negli ultimi tre turni.

Il centrocampista scozzese, arrivato in estate a fari spenti dal Manchester United, sarebbe inevitabilmente il volto scudetto se il Napoli riuscisse a trionfare. Il percorso verso il tricolore, in ogni caso, è ancora lungo: Conte chiederà strada alla squadra della sua città natale, Lecce, in piena lotta per la salvezza. I salentini, costretti a scendere in campo domenica scorsa contro l’Atalanta – dietro minaccia di penalizzazione della Lega – nonostante il dolore per la morte improvvisa del massaggiatore del club, Graziano Fiorita, hanno ottenuto un prezioso pareggio (1-1), che gli ha consentito di andare a +2 sulle terzultime, Venezia ed Empoli. I giallorossi di Marco Giampaolo però non vincono dallo scorso gennaio ed in casa non lo fanno addirittura da dicembre.

Lecce-Napoli: le ultime notizie sulle formazioni

Con i ritorni di Krstovic, Tete Morente, Berisha e Ramadani il Lecce dovrebbe tornare a disporsi con il 4-3-3: in attacco, oltre allo spagnolo (in ballottaggio con Karlsson) ed al montenegrino, toccherà a Pierotti mentre il centrocampo sarà formato da Coulibaly, Ramadani e Pierret, con Berisha prima alternativa dalla panchina. Dietro a guidare la difesa ci penserà il solito Baschirotto.

Conte dovrà fare a meno di Buongiorno per il resto del torneo: altra assenza pesante in un reparto privo pure di Juan Jesus. Con Rrahmani giocherà dunque Marin, ai loro lati invece Di Lorenzo e Olivera. In mediana non dovrebbero esserci problemi per il rientrante Anguissa ma in caso di forfait è pronto Gilmour. Probabile che Spinazzola ricoprirà di nuovo il ruolo di ala sinistra, alla luce dell’infortunio occorso al brasiliano David Neres.

Il pronostico

Probabilmente è questa la gara più complicata per il Napoli da qui a fine maggio, visto che il Lecce rispetto ai prossimi avversari (Genoa, Parma e Cagliari) rischia seriamente di retrocedere. Non sarà affatto una passeggiata, dunque, per gli azzurri, che restano ad ogni modo favoriti in un match da meno di 3 gol totali.

Le probabili formazioni di Lecce-Napoli

LECCE (4-3-3): Falcone; Guilbert, Gaspar, Baschirotto, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Pierret; Pierotti, Krstovic, Tete Morente.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Marin, Olivera; Zambo Anguissa, Lobotka; Politano, McTominay, Spinazzola; Lukaku.

POSSIBILE RISULTATO: 0-1