Pronostico Inter-Verona: è una costante nelle ultime 10 gare degli scaligeri

In settimana l’Inter è stata protagonista di una delle gare più divertenti delle ultime edizioni della Champions League. Il rocamboleco 3-3 di Montjuic nella semifinale d’andata con il Barcellona equivale ad un vero e proprio “spot” per questo sport: le magie del 17enne Yamal e la qualità illimitata dei blaugrana ma anche la personalità e la resilienza della squadra di Simone Inzaghi, che pur soffrendo il palleggio del Barça e con diversi elementi a mezzo servizio ha saputo mordere al momento opportuno, tornando dalla Catalogna con un pari prezioso ma pure con qualche rimpianto, se consideriamo che è andata in vantaggio per ben 3 volte.

Una scarica di pura adrenalina di cui l’Inter aveva urgentemente bisogno dopo le tre sconfitte consecutive tra Coppa Italia e campionato (Bologna, Milan e Roma) che oltre a far svanire in maniera definitiva il sogno Triplete hanno allontanato i nerazzurri dallo scudetto. Il Napoli, infatti, non è rimasto a guardare e domenica scorsa, approfittando del k.o. interno di Lautaro Martinez e compagni contro la Roma a San Siro (0-1), si è portato a +3. L’Inter, dunque, non è più padrona del proprio destino: oltre ad essere obbligata a vincere gli ultimi quattro match (Verona, Torino, Lazio e Como) deve sperare in un passo falso degli azzurri di Antonio Conte, che hanno un calendario decisamente più abbordabile.

Non sono ammessi errori nel match con il Verona, reduce da due sconfitte di fila (Roma e Cagliari) che non hanno consentito agli uomini di Paolo Zanetti di fare dei passi in avanti nella lotta salvezza. Gli scaligeri, a secco di vittorie da metà marzo, vantano comunque un buon margine sulla zona rossa (+7) e la sensazione è che proveranno a centrare l’obiettivo nelle ultime tre giornate, in cui oltre al Como già salvo affronteranno due dirette concorrenti come Lecce ed Empoli.

Inter-Verona: le ultime notizie sulle formazioni

Inzaghi e Calhanoglu hanno patteggiato nel caso Ultras e sono stati squalificati per un turno: l’allenatore non sarà in panchina, mentre il turco si rivedrà solo in Champions League. Previste ad ogni modo diverse rotazioni: de Vrij torna titolare, così come Darmian, Frattesi e Asllani. Niente da fare per Lautaro Martinez, che si è fatto male in Catalogna: l’argentino probabilmente salterà pure il ritorno con il Barcellona. Davanti si va verso l’inedita coppia formata da Correa e Arnautovic.

Zanetti ha problemi in difesa, dove non ci saranno Coppola e Ghilardi, squalificati, e Dawidowicz, infortunato. Un’altra assenza pesante è a centrocampo: non recupera Suslov, il cui posto verrà preso da Niasse. Sulle fasce Bradaric e Tchatchoua, in attacco Sarr e Mosquera.

Il pronostico

Un’Inter rimaneggiata, con poche energie e soprattutto già con la testa al ritorno con il Barcellona dovrebbe comunque riuscire a prevalere sul Verona per continuare a tenere vive le speranze scudetto. Gli scaligeri, infatti, pur non essendo ancora salvi per adesso non rischiano di essere risucchiati in zona retrocessione. Non ci aspettiamo tanti gol: i gialloblù stanno segnando con il contagocce e lo dimostra il fatto che nelle ultime 10 giornate di campionato abbiano fatto registrare ben nove “Under 2.5”.

Le probabili formazioni di Inter-Verona

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Darmian, Frattesi, Asllani, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Arnautovic, Correa.

VERONA (3-5-2): Montipò; Daniliuc, Valentini, Frese; Tchatchoua, Niasse, Duda, Bernede, Bradaric; Sarr, Mosquera.

L'Inter riuscirà a tenere la porta inviolata? Sì

POSSIBILE RISULTATO: 1-0