Pronostico Empoli-Lazio: succede sempre da due anni

Empoli-Lazio è una partita valida per la trentatreesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 12:30: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Il pareggio interno contro il Parma ha complicato terribilmente la possibilità di andare in Champions League il prossimo anno. Ma la Lazio di Baroni ha ancora delle possibilità. Vincere contro l’Empoli in trasferta e poi vincere anche lo scontro diretto della prossima settimana contro la Juventus all’Olimpico.

Una partita per volta, comunque. E diciamo che il momento dei biancocelesti non è dei migliori soprattutto dopo l’eliminazione dall’Europa League per mano del Bodo. Sì, poi c’è stata la trasferta di Genoa, vincente, ma sicuramente condizionata dall’inferiorità numerica degli uomini di Vieira. In poche parole, troppi alti e bassi in questa annata che era partita benissimo e che si potrebbe chiudere con una grossa amarezza. Dall’altro lato, invece, l’Empoli ha davvero l’acqua alla gola. Non vince da una vita e la classifica è più che preoccupante. Difficile, comunque, che D’Aversa possa riuscire a tirarsi fuori da questa situazione di classifica.

Anche perché, la partita in programma domenica all’ora di pranzo, è indirizzata. E per l’Empoli, la Lazio, è quasi un tabù: negli ultimi quattro incroci, infatti, i capitolini hanno sempre vinto segnando almeno due gol e, solamente in una sola occasione, ne hanno subito uno. Quindi si continuerà su questa falsa riga.

Come vedere Empoli-Lazio in diretta tv e in streaming

La sfida Empoli-Lazio è in programma domenica alle 12:30 e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale.

Comparazione quote

La vittoria della Lazio è quotata 1.82 su Goldbet e Lottomatica e 1.80 su Snai.

Il pronostico

Lazio vittoriosa che poi si giocherà tutte le possibilità di un posto Champions League nello scontro diretto contro la Juventus la prossima settimana. Un match, questo, da vittoria esterna insomma. E solamente i biancocelesti potrebbero riuscire a trovare la via della rete.

Le probabili formazioni di Empoli-Lazio

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Marianucci, Viti; Gyasi, Kovalenko, Anjorin, Pezzella; Fazzini, Cacace; Esposito.

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Gueundouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos.

POSSIBILE RISULTATO: 0-2