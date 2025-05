Pronostico Chelsea-Liverpool: la corsa alla Champions fa la differenza

Chelsea-Liverpool è una partita della trentacinquesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 17:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

La corsa alla Champions League fa la differenza. Sì, perché nonostante una finale di Conference League in cassaforte dopo la vittoria di giovedì scorso in trasferta, il Chelsea di Enzo Maresca punta a prendersi la qualificazione nella massima competizione europea del prossimo anno. Una squadra, quella londinese, che adesso sarebbe dentro, ma sa benissimo che deve vincerle quasi tutte per restarci.

E il calendario aiuta, eccome, in questo caso. Direte il Liverpool. Ma sì, per chi ancora non lo sapesse e crediamo nessuno, i Reds ancora sono in festa dopo aver vinto la Premier League la scorsa settimana e quindi di pensieri non ne hanno. E non venderanno nemmeno cara la pelle. Quella agli ordini di Arne Slot è stata una settimana diversa dalle altre e pensare che il Liverpool possa riuscire a fare bottino pieno, o portare via un punto, ci pare davvero esagerato.

Le motivazione da un lato saranno pochissime, dall’altro invece saranno enormi e anche la spinta di Stamford Bridge potrebbe aiutare, eccome. Quindi ci pare evidente che il nostro pronostico vada verso un unica e sola direzione. Ecco quale.

Come vedere Chelsea-Liverpool in diretta tv e in streaming