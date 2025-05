I pronostici di sabato 3 maggio: Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1

I pronostici di sabato 3 maggio, i campionati sono alle battute finali: si gioca in Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1

Il sabato di Serie A propone la sfida a distanza per lo Scudetto tra il Napoli capolista e l’Inter. A scendere in campo per prima sarà la squadra allenata da Antonio Conte, che se la vedrà col Lecce impegnato nella lotta per non retrocedere e che non stenderà di certo il tappeto rosso alla rivale. Lo Scudetto è però incredibilmente vicino e i partenopei non dovrebbero fallire l’appuntamento con i tre punti.

Qualsiasi sarà il risultato del Via del Mare, l’Inter non potrà esimersi dal battere il Verona, avversario ampiamente alla portata degli uomini di Inzaghi. Tre punti fondamentali per continuare a credere nel Tricolore.

I pronostici sulle altre partite

Il Veggente ha inoltre scelto queste partite da over 2,5 e da “gol” (Entrambe le squadre a segno almeno una volta): Valladolid-Barcellona della Liga spagnola, Lipsia-Bayern Monaco e Borussia Dortmund-Wolfsburg di Bundesliga, Strasburgo-PSG di Ligue 1, Arsenal-Bournemouth e Aston Villa-Fulham di Premier League.

Pronostici: la scelta del Veggente

• MULTIGOL 1-3 CASA + MULTIGOL 1-3 OSPITE in Gladbach-Hoffenheim, Bundesliga, ore 15:30

Vincenti

Napoli (in Lecce-Napoli, Serie A, ore 18:00)

(in Lecce-Napoli, ore 18:00) Inter (in Inter-Verona, Serie A, ore 20:45)

(in Inter-Verona, ore 20:45) Borussia Dortmund (in Borussia Dortmund-Wolfsburg, Bundesliga, ore 15:30)

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Valladolid-Barcellona , Liga , ore 21:00

, , ore 21:00 Lipsia-Bayern Monaco , Bundesliga , ore 15:30

, , ore 15:30 Borussia Dortmund-Wolfsburg, Bundesliga, ore 18:30

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Strasburgo-PSG , Ligue 1 , ore 17:00

, , ore 17:00 Arsenal-Bournemouth , Premier League , ore 18:30

, , ore 18:30 Aston Villa-Fulham, Premier League, ore 13:30

Comparazione quota totale (over 2.5 + gol): 8.39 GOLDBET ; 8.43 SNAI; 8.39 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• 2+GOL in St, Etienne-Monaco, Ligue 1, ore 21:05