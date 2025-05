Pronostico Valladolid-Barcellona: testa-coda senza storia

Valladolid-Barcellona è una gara della trentaquattresima giornata della Liga: dove vederla, formazioni, pronostico

Sicuramente è fortunato il Barcellona in questo turno della Liga. Nel mezzo della doppia sfida contro l’Inter nella semifinale di Champions League – e come sappiamo il passaggio del turno si deciderà martedì prossimo a San Siro – i catalani vanno a giocare sul campo del Valladolid, già retrocesso, e che quindi non creerà nessun problema.

Goleada in arrivo per gli ospiti, nonostante il giusto turnover che il tecnico tedesco adotterà per affrontare questa partita. La peggior difesa del campionato – 81 gol subiti, una vagonata – contro il miglior attacco d’Europa, non solo della Liga spagnola. Già nel match d’andata il Barcellona si è divertito, vincendo sette a zero e dimostrando di non aver nessuna pietà contro un avversario in evidente difficoltà. Erano altri tempi ovviamente e magari sabato sera ad un certo punto i catalani tireranno i remi in barca pensando solamente alla sfida contro l’Inter che vale una stagione. Di certo, visto che la Liga è ancora aperta, e visto l’impegno molto molto agevole, non ci sono possibilità che questa partita possa finire con un risultato diverso rispetto a quello che tutti noi sappiamo. Sì, perché come finirà questo match lo sanno davvero tutti, da un pezzo.

Come vedere Valladolid-Barcellona in diretta tv e streaming

La sfida Valladolid-Barcellona, gara valida per la trentaquattresima giornata della Liga spagnola, è in programma sabato alle 21:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Barcellona è quotata 1.15 su Goldbet e Lottomatica e 1.15 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

Una gara senza storia nella quale il Barcellona è pronto a divertirsi. La goleada è in arrivo, con poche possibilità che il Valladolid possa riuscire a trovare il gol. L’atteggiamento degli ospiti sarà sempre lo stesso, quello di attaccare altissimo e concedere spazio dietro. Ma bisogna essere bravi tecnicamente per uscire dal pressing e non ci sembra che tra i padroni di casa ci siano uomini capaci di farlo.

Le probabili formazioni di Valladolid-Barcellona

VALLADOLID (4-1-4-1): Ferreira; Perez, Comert, Sanchez, Aznou; Juric; Chuki, Anuar, Amallah, Moro; Latasa.

BARCELLONA (4-3-3): Szcesny; Garcia, Araujo, Martinez, Martin; Gavi, Pedri; Fermin, Olmo, Raphinha; Ferran Torres.

POSSIBILE RISULTATO: 0-4