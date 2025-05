Pronostico Cagliari-Udinese: un altro passo verso la salvezza

Cagliari-Udinese è una partita valida per la trentacinquesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 15:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

La vittoria di Verona targata Pavoletti-Deiola ed arrivata contro una diretta concorrente ha avvicinato il Cagliari all’obiettivo stagionale: la salvezza. Lo 0-2 del “Bentegodi” ha permesso ai sardi di portarsi a +8 sulla zona retrocessione, approfittando dei continui passi falsi delle squadre (Empoli, Venezia, Lecce) attualmente coinvolte. Per i rossoblù era importante scacciare gli incubi che avevano ricominciato a tormentarli dopo le 2 sconfitte di fila con Inter e Fiorentina.

Fino a quando però non sarà l’aritmetica a sancire la salvezza degli isolani non sono ammesse distrazioni. Per questo servirà la spinta dell’Unipol Domus per mettere in cascina altri punti importanti nella sfida contro l’Udinese, già salva da tempo. I friulani hanno raggiunto la fatidica quota 40 da diverse settimane ed un rilassamento era abbastanza prevedibile: sono solo 2 i punti conquistati dagli uomini di Kosta Runjaic nelle ultime 7 giornate di campionato e lunedì scorso hanno messo un punto alla lunga serie di sconfitte (cinque di fila) nel match casalingo contro il Bologna, terminato 0-0. L’Udinese con i felsinei non è riuscita a trovare la via del gol per la quarta gara consecutiva ma nel complesso ha offerto una prestazione positiva, limitando una delle squadre più in forma del torneo.

Cagliari-Udinese: le ultime notizie sulle formazioni

Nicola ritrova Piccoli in attacco: il centravanti cresciuto nell’Atalanta, squalificato a Verona, si riapproprierà di una maglia da titolare, con Pavoletti che ritorna in panchina. Probabilmente rivedremo il 3-5-2 con Zortea e Augello sulle fasce ed un centrocampo muscoloso con Makoumbou e Adopo pronti a duellare con i mediani fisici dell’Udinese, che di solito non si sottraggono ai duelli. Niente da fare per Mina: il colombiano rimane out.

Sono diverse le assenze con cui deve fare i conti Runjaic: Ekkelenkamp ha raggiunto in infermeria i vari Lucca, Zemura, Thauvin e Touré, ma non ci saranno neppure gli squalificati Payero ed Ehizibue. In difesa ritorna Bijol, sulla trequarti invece è duello tra Sanchez e Iker Bravo su chi dovrà supportare Davis.

Come vedere Cagliari-Udinese in diretta tv e in streaming

La sfida tra Cagliari e Udinese, in programma sabato alle 15:00 all’Unipol Domus di Cagliari, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Cagliari è quotata a 2.20 su Goldbet e Lottomatica e a 2.15 su Snai. Il segno “Under 2.5” è quotato invece a 1.57 su Goldbet e Lottomatica e a 1.60 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

L’ultimo successo dei Cagliari contro l’Udinese in Sardegna risale all’aprile 2018: friulani sempre imbattuti nelle ultime 5 trasferte all’Unipol Domus (tre vittorie e due pareggi). La squadra di Runjaic ha lanciato segnali incoraggianti contro il Bologna ma secondo noi le maggiori motivazioni degli uomini di Nicola, non ancora salvi aritmeticamente, finiranno per fare la differenza. In definitiva, il Cagliari dovrebbe evitare la sconfitta in una partita che non promette molti gol considerando il momento difficile dei bianconeri a livello realizzativo.

Le probabili formazioni di Cagliari-Udinese

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Palomino, Luperto; Zortea, Makoumbou, Marin, Adopo, Augello; Luvumbo, Piccoli.

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Kristensen, Bijol, Solet; Rui Modesto, Atta, Lovric, Karlstrom, Kamara; Iker Bravo, Davis.

Cagliari-Udinese: chi vince? Cagliari

Pareggio

Udinese View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 1-0