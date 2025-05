Pronostico Alaves-Atletico Madrid: nessuno sconto in vista

Alaves-Atletico Madrid è una gara della trentaquattresima giornata della Liga: dove vederla, formazioni, pronostico

Due squadre che hanno bisogno di punti per obiettivi diversi. E vedendo la classifica del campionato spagnolo la formazione che in questo momento non si può in nessun modo permettere di sbagliare è l’Alaves. Due punti sopra la zona rossa, i padroni di casa ospitano un Atletico Madrid che invece è al terzo posto in classifica, abbastanza distante dal quarto, ma con la possibilità anche, vincendo, di vedere il Real Madrid da un po’ più vicino. Quindi, Simeone, di sconti non ne farà.

C’è da chiudere nel migliore dei modi una stagione che è naufragata tra marzo a aprile con l’eliminazione dalla Champions League, la sconfitta in semifinale di Coppa del Re, e l’abbandono delle possibilità di vincere la Liga. Settimane durissime per i Colchoneros che ormai hanno messo alle spalle il momento negativo e che adesso si apprestano a vivere una fase finale nella quale, l’unico obiettivo, è quello di cercare di togliersi un po’ di soddisfazioni.

Certo, l’ultima trasferta, sul campo del Las Palmas, ha di fatto messo in evidenza i molteplici problemi che la voglia, in diverse partite dell’anno, aveva nascosto sotto il tappeto. Poca qualità in difesa, e soprattutto un attacco che non riesce contro le squadre chiuse ad essere pungente. Armi, queste, che l’Alaves cercherà di replicare. Ma il finale dovrebbe essere davvero diverso. La vittoria dell’Atletico ci sta.

Come vedere Alaves-Atletico Madrid in diretta tv e streaming

La sfida Alaves-Atletico Madrid, gara valida per la trentaquattresima giornata della Liga spagnola, è in programma sabato alle 14:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Il pronostico

Atletico Madrid vincente, con poche discussioni. Obiettivo chiudere al meglio e fare punti contro tutte, anche contro una squadra che ne cerca di pesantissimi per la salvezza. Ma rimangono cinque partite, quindi gli uomini di Simeone hanno bisogno di una vittoria per blindare il posto Champions.

Le probabili formazioni di Alaves-Atletico Madrid

ALAVES (4-2-3-1): Sivera; Tenaglia, Garces, Diarra, Sanchez; Jordan, Blanco; Vicente, Guridi, Martin; Garcia.

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; LLorente, Le Normand, Lenglet, Galan; Simeone, de Paul, Barrios, Gallagher; Griezmann, Alvarez.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2