Pronostico Al Ahli-Kawasaki: la finale è senza storia

Al Ahli-Kawasaki è la finale della Champions League asiatica. Probabili formazioni, pronostico e dove vederla

L’Ah Ahli ha fatto il suo. E anche qualcosa di più, visto che nella semifinale di Champions League asiatica ha vinto contro l’Al Hilal, sfruttando, anche, la superiorità numerica. Il suo invece non lo ha fatto la squadra di Pioli, che ha perso contro il Kawasaki. Una squadra giapponese che non doveva arrivare in finale e che invece si gioca la partita della vita.

E sì, vi avevamo detto che la differenza l’avrebbe fatta Ronaldo. E l’ha fatta, al contrario: il campione portoghese, infatti, nell’ultimo minuto della partita dopo aver saltato il portiere ha ciccato il pallone del pareggio che avrebbe mandato tutto all’extra-time. C’è un video di CR7 che gira in rete: parla da solo, rivive quegli attimi e non si capacita di come possa aver sbagliato sotto porta. Qualcosa non da lui, ma l’età passa per tutti.

Detto questo, è evidente che non ci sono possibilità – ma lo dicevamo anche prima – che i giapponesi possano uscire indenni da questa finale. L’Al Ahli vive un momento magico, trascinato da Firmino e da Toney in attacco, che sognano di alzare al cielo un trofeo importantissimo. Uno di quelli più importanti da quelle parti. La responsabilità, quindi, è abbastanza grande ma la formazione araba ha in rosa dei calciatori che, dei match del genere, li hanno vissuti a più riprese nel corso della propria carriera e quindi non hanno tutta sta paura di fare il loro. Insomma, la finale ci pare abbastanza indirizzata e scritta. E non potrebbe essere altrimenti.

Dove vedere Al Ahli-Kawasaki in diretta tv e in streaming

La sfida Al Ahli-Kawasaki, valida per la finale della Champions League asiatica, è in programma sabato 3 maggio alle 18:30. In Italia il match in questione non potrà essere seguito su nessuna piattaforma.

Comparazione quote

Nel momento in cui andiamo online non ci sono ancora le quotazioni della partita. Ma vedendo quelle chiuse, al momento, si dovrebbe aggirare intorno a 1.40 su tutti i bookmaker.

Il pronostico

Sarà una semplice vittoria dell’Al Ahli. Una squadra molto più forte del Kawasaki arrivato a questo punto della manifestazione senza nemmeno capire come. Match che si sbloccherà nel primo tempo. Occhio alla rete di Firmino anche. Che è molto caldo.

Le probabili formazioni di Al Ahli-Kawasaki

AL AHLI (4-2-3-1): Mendy; Majrashi, Demiral, Ibanez, Alioski; Al Johani, Kessie; Mahrez, Firmino, Galeno; Toney.

KAWASAKI (4-2-3-1): Yamaguchi; Sasaki, Takai, Maruyama, Miura; Kawahara, Yamamoto; Ienaga, Wakizaka, Marcinho; Erison.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1