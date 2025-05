Pronostici Everton-Ipswich Town e Leicester-Southampton: in arrivo un altro “under”

Everton-Ipswich Town e Leicester-Southampton sono due partite della trentacinquesima giornata di Premier League e si giocano sabato alle 16:00: tv, streaming, probabili formazioni, pronostici.

Fisiologico rilassamento per un Everton che ha cambiato completamente passo con il cambio di guida tecnica – è tornato Moyes al posto di Dyche – e che si è salvato con grande anticipo. Dopo aver subito a malapena una sconfitta in 9 giornate, i Toffees hanno perso le ultime due contro Manchester City e Chelsea, squadre che stanno lottando per un posto in Champions League.

Due k.o. che non spostano praticamente nulla, visto che il club di Liverpool non rischia di retrocedere e non ha più obiettivi realistici da diverso tempo. In una delle ultime partite a Goodison Park – dal prossimo campionato l’Everton giocherà in uno stadio nuovo di zecca, abbandonando lo storico impianto – Pickford e compagni cercheranno comunque di ben figurare: i 3 punti sono alla portata, considerando che l’avversario è l’Ipswich Town, retrocesso aritmeticamente lo scorso fine settimana in seguito al 3-0 di Newcastle. L’avventura in Premier League è dunque durata soltanto una stagione per i Tractor Boys, che dal prossimo anno torneranno a militare in Championship.

Come vedere Everton-Ipswich Town in diretta tv e in streaming

La sfida tra Everton ed Ipswich Town, in programma sabato alle 16:00, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. I diritti della competizione sono in possesso di Sky, ma la piattaforma ha scelto di dare priorità ad altri incontri.

Il pronostico

L’Everton ha buone possibilità di tornare a vincere dopo 2 sconfitte di fila. Da valutare pure il segno “Under 2.5”, una costante nelle ultime 8 partite che hanno visto protagonisti i Toffees.

Le probabili formazioni di Everton-Ipswich Town

EVERTON (4-5-1): Pickford; Young, O’Brien, Branthwaite, Mykolenko; Harrison, Gueye, Garner, Doucouré, Ndiaye; Beto.

IPSWICH TOWN (5-4-1): Palmer; O’Shea, Woolfenden, Burgess, Greaves, Godfrey; Hutchinson, Morsy, Cajuste, Clarke; Delap.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0

Termina il digiuno del Leicester?

Leicester e Southampton, così come l’Ipswich Town, faranno mestamente ritorno in Championship dopo solo una stagione. Nessuna delle due si è rivelata all’altezza della Premier League: disastrosi i Saints, in fondo alla classifica praticamente da inizio torneo. Il Southampton ha vinto a malapena 2 partite e rischia ancora di eguagliare il record negativo di punti in massima serie, che appartiene al Derby County (11 punti totalizzati).

I biancorossi attualmente ne hanno proprio 11: basta per un pareggio nelle ultime quattro giornate per evitare di entrare nella storia dalla parte sbagliata. Malissimo anche il Leicester, che non è riuscito a risollevarsi neppure con l’arrivo in panchina di Ruud van Nistelrooy: l’impatto del tecnico olandese, anzi, è stato nullo. Le Foxes, che ha fine stagione saluteranno capitan Vardy, non vincono una partita da gennaio ed insieme al Southampton hanno mostrati limiti difensivi pesantissimi: basti pensare che in due hanno incassato 156 gol.

Come vedere Leicester-Southampton in diretta tv e in streaming

Il pronostico

Per entrambe è un’occasione per interrompere il lunghissimo digiuno di vittorie. Il Leicester potrebbe sfruttare il fattore campo in una gara in cui i gol non dovrebbero mancare: almeno tre le reti complessive.

Le probabili formazioni di Leicester-Southampton

LEICESTER (4-2-3-1): Hermansen; Ricardo Pereira, Faes, Coady, Thomas; Ndidi, Soumaré; Buonanotte, El Khannouss, De Cordova-Reid; Vardy.

SOUTHAMPTON (3-4-3): Ramsdale; Harwood-Bellis, Bednarek, Stephens; Walker-Peters, Downes, Ugochukwu, Manning; Matheus Fernandes, Archer, Sulemana.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1