Musetti, top ten e non solo: nozze in vista, la proposta a Madrid

Lorenzo Musetti fa incetta di emozioni al Masters 1000 di Madrid: la Caja Magica sarà per sempre, per lui e non solo, un posto super magico.

Jannik Sinner non è più solo. A fargli compagnia, a partire da lunedì 5 maggio, ci sarà difatti un suo caro amico. Anche Lorenzo Musetti, a far corso da questa data, entrerà in top 10. Un sogno che diventa realtà, un momento che il tennista carrarino ha sempre aspettato di godersi ma che spesso abbiamo temuto non arrivasse mai.

La continuità in termini di rendimento e di risultati non è mai stata il suo forte, ma da qualche tempo a questa parte tutto è improvvisamente cambiato. Al Miami Open ha centrato gli ottavi di finale, al Masters 1000 di Montecarlo ha addirittura fatto finale e sfiorato la vittoria. E anche a Madrid, nella splendida cornice della Caja Magica, si è reso protagonista di match avvincenti, all’insegna di un tennis retrò ma bellissimo, che è uno dei pochi ad ostinarsi – per fortuna – a giocare.

Tutto sta andando, insomma, esattamente come doveva andare. Come speravamo andasse. E non è vero che siamo ormai abituati, per via delle imprese di Berrettini e Sinner, a vedere i nostri portacolori in top ten, oppure in finale agli eventi che contano. Ogni volta è emozionante come se fosse la prima, ragion per cui anche l’ingresso di Musetti nell’Olimpo dei campioni con la “C” maiuscola merita di essere festeggiato come si deve.

Ha detto sì a Madrid: Musetti felice e commosso

Lorenzo il magnifico non sarà il solo a festeggiare, però. C’è qualcun altro che a Madrid ha coronato il proprio sogno. Un sogno diverso, ma non per questo meno importante.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tennis TV (@tennistv)



Prima che iniziasse la partita contro Alex de Minaur, vincendo la quale è approdato, poi, ai quarti di finale del Masters 1000 madrileno, al Manolo Santana è successo qualcosa d’impensabile. Uno stadio è una cornice inusuale per una proposta di matrimonio, eppure qualche tifoso ha ben pensato che fosse il luogo perfetto per dichiararsi alla sua dolce metà.

Si è messo in ginocchio, ha tirato fuori l’anello di fidanzamento e lì, davanti a tutti, ha chiesto alla sua fidanzata se volesse sposarlo. La ragazza ha detto sì, sotto gli occhi divertiti ed emozionati di tutti, anche dei due tennisti in campo, e il loro per sempre è iniziato in questo modo, davanti a quella stessa partita di tennis che ha regalato a Musetti il pass per la top ten. E chissà che anche lui non possa presto coronare, a sua volta, il sogno d’amore con Veronica Confalonieri, la bellissima ragazza dalla quale ha avuto il suo Ludovico.