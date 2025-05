I pronostici di venerdì 2 maggio: Serie A, Premir League, Bundesliga, Liga e Ligue 1

I pronostici di venerdì 2, in campo Serie A, Premir League, Bundesliga, Liga e Ligue 1 più altri campionati minori in giro per il mondo

La differenza di motivazioni, com’era facilmente intuibile, ha fatto la differenza domenica scorsa al “Maradona” ed il Napoli, che non vedeva l’ora di approfittare della sconfitta dell’Inter per prendersi la vetta solitaria e volare a +3 sui nerazzurri, ha archiviato senza patemi la pratica Torino (2-0). Una doppietta di McTominay ha contribuito ad infliggere la seconda sconfitta esterna di fila ai granata di Paolo Vanoli, il cui unico obiettivo in questo finale di stagione è finire nella parte sinistra della classifica.

Nella quartultima giornata i granata saranno di nuovo “arbitri”, ma stavolta nella lotta per non retrocedere. Gli farà visita il Venezia, che ha bisogno come il pane dei tre punti per rimanere in corsa per la salvezza e non perdere contatto con il Lecce, l’unica squadra realisticamente raggiungibile dai lagunari, oggi terzultimi a -2 dai salentini. La maggiore fame di punti della squadra di Di Francesco potrebbe dare vita a una mezza sorpresa.

I pronostici sulle altre partite

In Premier League prosegue l’appassionante lotta per la qualificazione alla prossima Champions League, non ancora sicura per il Manchester City di Guardiola che deve sfruttare il turno casalingo favorevole contro il Wolverhampton già salvo.

In Bundesliga l’Heidenheim tornato a sperare nella salvezza diretta battendo a sorpresa lo Stoccarda nello scorso turno ha una partita sulla carta abbordabile contro il Bochum ultimo in classifica. Vittoria interna alla portata anche per il Nizza che punta alla qualificazione alla prossima Champions League: dopo avere battuto il PSG, missione alla portata in casa contro il Reims. Segno “1” anche per il Porto che in una stagione deludente deve quanto meno provare a superare il Braga per chiudere al terzo posto: contro la Moreirense già salva non dovrebbe avere problemi.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1X + OVER 1,5 in Heidenheim-Bochum, Bundesliga, ore 20:30

Vincenti

Al Qadisiya (in Al Qadisiya-Al Kholood, Saudi Pro League, ore 20:00)

(in Al Qadisiya-Al Kholood, ore 20:00) Manchester City (in Manchester City-Wolverhampton, Premier League, ore 21:00)

(in Manchester City-Wolverhampton, ore 21:00) Nizza (in Nizza-Reims, Ligue 1, ore 20:45)

(in Nizza-Reims, ore 20:45) Porto (in Porto-Moreirense, Primeira Liga, ore 21:15)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Manchester City-Wolverhampton, Premier League , ore 21:00

, ore 21:00 Excelsior-Jong PSV , Eerste Divisie , ore 20:00

, , ore 20:00 Volendam-Roda, Eerste Divisie, ore 20:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Heidenheim-Bochum , Bundesliga , ore 20:30

, , ore 20:30 Nyonnais-Vaduz , Challenge League Svizzera , ore 19:30

, , ore 19:30 Maastricht-Jong Ajax, Eerste Divisie, ore 20:00

Comparazione quota totale (over 2.5 + gol): 7.00 GOLDBET ; 7.19 SNAI; 7.00 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• X in Torino-Venezia, Serie A, ore 20:45