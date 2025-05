Pronostico Torino-Venezia: la fame di punti sarà decisiva

Torino-Venezia è una partita della trentacinquesima giornata di Serie A e si gioca venerdì alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

La differenza di motivazioni, com’era facilmente intuibile, ha fatto la differenza domenica scorsa al “Maradona” ed il Napoli, che non vedeva l’ora di approfittare della sconfitta dell’Inter per prendersi la vetta solitaria e volare a +3 sui nerazzurri, ha archiviato senza patemi la pratica Torino (2-0). Una doppietta di McTominay – scatenatissimo lo scozzese – ha contribuito ad infliggere la seconda sconfitta esterna di fila ai granata di Paolo Vanoli, il cui unico obiettivo in questo finale di stagione è finire nella parte sinistra della classifica e contendersi il decimo posto con Como, Udinese e Genoa – per adesso tutte dietro a Ricci e compagni – le altre tre squadre che come il Torino hanno già raggiunto la salvezza aritmetica.

Nella quartultima giornata i granata saranno di nuovo “arbitri”, ma stavolta nella lotta per non retrocedere. Gli farà visita il Venezia, che ha bisogno come il pane dei tre punti per rimanere in corsa per la salvezza e non perdere contatto con il Lecce, l’unica squadra realisticamente raggiungibile dai lagunari, oggi terzultimi a -2 dai salentini. Gli uomini di Eusebio Di Francesco sono reduci dal prevedibile k.o. interno con il Milan (0-2) che ha interrotto una serie positiva che durava da tre turni (due pareggi e una vittoria). Nel 2025 il Venezia ha ritrovato una certa solidità, soprattutto tra le mura amiche, ma l’attacco continua a segnare troppo poco, complice pure la cessione a gennaio dell’attaccante finlandese Pohjanpalo. Il margine d’errore, ad ogni modo, si riduce settimana dopo settimana: oltre ad una buona prestazione, all’Olimpico servirà anche concretezza.

Torino-Venezia: le ultime notizie sulle formazioni

Una fastidiosa tendinopatia rotulea potrebbe costringere nuovamente Ricci a dare forfait: il capitano granata è in forte dubbio per la sfida con il Venezia, così come Borna Sosa. Vanoli, in ogni caso, riavrà molto probabilmente Vlasic dal 1′: il croato, insieme ad Elmas, supporterà l’unica punta Adams. In mezzo Casadei, Linetty e Gineitis. Squalificato Lazaro.

Problemi di formazione anche per Di Francesco, che a Torino potrebbe non avere Schingtienne ed Ellertsson. In difesa possibile chance per Marcandalli, davanti dovrebbero giocare Yeboah e Fila.

Come vedere Torino-Venezia in diretta tv e in streaming

La sfida tra Torino e Venezia è in programma venerdì alle 20:45 allo stadio “Olimpico-Grande Torino” di Torino e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Torino-Venezia anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche sull’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il segno “X2” è quotato a 1.67 su Goldbet e Lottomatica e a 1.65 su Snai. Il segno “Under 2.5” è quotato invece a 1.55 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Una vittoria per parte – entrambe in trasferta – negli ultimi due precedenti, con il Torino che curiosamente non batte il Venezia davanti ai propri tifosi dal 1999. Per i lagunari, mai vittoriosi lontano dal “Penzo”, potrebbe già essere una sorta di ultima spiaggia ma non bisogna dimenticare che i granata non hanno ancora perso neppure un match in casa nel 2025 (ultima sconfitta casalinga a dicembre). La sensazione, tuttavia, è che la squadra di Di Francesco riesca a portare via almeno un punto in una gara da meno di tre gol complessivi.

Le probabili formazioni di Torino-Venezia

TORINO (4-3-2-1): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Maripan, Biraghi; Casadei, Linetty, Gineitis; Vlasic, Elmas; Adams.

VENEZIA (3-5-1-1): Radu; Marcandalli, Idzes, Candé; Zerbin, Kike Perez, Nicolussi Caviglia, Busio, Haps; Yeboah, Fila.

Il Venezia riuscirà ad evitare la sconfitta? Sì

No View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 1-1