Pronostico Rayo Vallecano-Getafe: un punto per la sicurezza

Rayo Vallecano-Getafe è una gara della trentaquattresima giornata della Liga: dove vederla, formazioni, pronostico

L’anticipo della 34esima giornata della Liga spagnola mette di fronte due squadre che, ormai, hanno raggiunto la quota salvezza. Il Rayo di punti ne ha fatti 41, il Getafe invece per ora è fermo a 39. Ma può stare tranquillo, quelle dietro sono molto staccate.

Ma si sa, toccare i 40 nella maggior parte dei casi significa centrare pure l’aritmetica. Non sarà così in Spagna, almeno in questo weekend, ma nessuno immagina onestamente che una squadra possa retrocedere con un malloppo del genere. Evidente, quindi, che un pareggio possa far felici tutti. Che poi sarebbe anche lo stesso risultato uscito la bellezza di quattro volte negli ultimi cinque incroci, anche quando non serviva.

E perché allora non potrebbe uscire adesso quando potrebbe servire a tutti? Diciamo che ci sono realmente pochissime possibilità che questa partita possa finire in maniera diversa.

Come vedere Rayo Vallecano-Getafe in diretta tv e streaming

La sfida Rayo Vallecano-Getafe, gara valida per la trentaquattresima giornata della Liga spagnola, è in programma venerdì alle 21:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Il pronostico

Una gara da X. Scritta. Così come successo in quattro occasioni negli ultimi cinque incroci tra queste due formazioni. Un punto e tutti felici. E salvezza realmente in cassaforte.

Le probabili formazioni di Rayo Vallecano-Getafe

RAYO VALLECANO (4-2-3-1): Batalla; Ratiu, Lejeune, Ciss, Chavvaria; Valentin, Gumbau; de Frutos, Diaz, Garcia; Nteka.

GETAFE (5-4-1): Soria; Djene, Berrocal, Duarte, Alderete, Iglesias; Terrats, Milla, Arambarri, Bernat; Mayoral.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1