Pronostico Nizza-Reims: arriva la terza di fila

Nizza-Reims è una partita valida per la trentaduesima giornata di Ligue 1 e si gioca venerdì alle 20:45: statistiche, diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Tutto pronto in casa Nizza per festeggiare la terza vittoria di fila. Che arriverebbe dopo la bella affermazione della scorsa settimana sul campo del Psg. Che aveva altri pensieri in testa, e che ha permesso così alla squadra ospite di prendersi tre punti pesantissimi e rimanere in corsa per un posto nella prossima Champions League.

Distante, al momento, solamente due punti. Quella diretta, ad uno solo ci sarebbe la possibilità di giocare i playoff. Alle spalle del Psg che ha fatto un altro campionato, in Francia la classifica è cortissima e a due giornate dalla fine del campionato tutte sono ancora in gioco. Conterà lo stato di forma, e anche il calendario ovviamente.

Che, in questa settimana, arriva sicuramente in aiuto ad un Nizza che sta bene e che deve affrontare il Reims: ospiti che hanno cinque punti sopra la zona retrocessione e con due squadre in mezzo. No, non si possono considerare salvi, ma è difficile venire risucchiati. E inoltre, comunque, non è questa partita che regalerà la certezza della permanenza. Questa partita la vincerà il Nizza, senza dubbi.

Come vedere Nizza-Reims in diretta tv e in streaming

La sfida Nizza-Reims, in programma venerdì alle 20:45, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. In Italia i diritti per la trasmissione del massimo campionato francese di calcio non sono stati acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

Comparazione quote

La vittoria del Nizza è quotata 1.38 su Goldbet, Lottomatica e 1.40 su Snai.

Il pronostico

Una continuità di risultati che mancava da tantissimo tempo. Con questa, il Nizza, si prenderà la terza vittoria di fila della sua stagione contro il Reims e continuerà in questo modo a rimanere in corso per un piazzamento diretto nella prossima Champions League. Match che si potrebbe anche sbloccare nei primi 45 minuti. A favore dei padroni di casa, ovviamente.

Le probabili formazioni di Nizza-Reims

NIZZA (4-2-3-1): Bulka; Abdelmonen, Ndayishimiye, Bard; Clauss, Boudaoui, Rosario, Abdi; Guessand, Boga; Laborde.

REIMS (5-4-1): Diouf; Buta, Gbane, Okumu, Kipre, Akieme; Ito, Atangana, Kone, Nakamura; Siebatcheu.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1