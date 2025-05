Pronostico Aston Villa-Fulham: non succede addirittura da agosto

Aston Villa-Fulham è una partita della trentacinquesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 13:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Le due sconfitte con Manchester City e Crystal Palace rischiano di rovinare la stagione dell’Aston Villa. Prima il k.o. nello scontro diretto con i Cityzens (2-1) in Premier League, che ha impedito alla squadra di Unai Emery di continuare a scalare posizioni in classifica e rientrare tra le prime cinque.

Poi la batosta nella semifinale di FA Cup contro il sorprendente Crystal Palace (3-0) in un match in cui non è bastato dominare il possesso e costruire molte più occasioni degli avversari. Indubbiamente un’enorme delusione per i Villans, che avevano la concreta possibilità di rigiocare l’ultimo atto della coppa nazionale più prestigiosa e tornare a sollevare un trofeo dopo tantissimo tempo.

McGinn e compagni però non possono permettersi di piangersi addosso. Nelle ultime 4 giornate devono fare di tutto per agganciare almeno quel quinto posto che gli consentirebbe di essere protagonisti per il secondo anno di fila in Champions e tentare un’altra cavalcata come quella che si è conclusa lo scorso 15 aprile con il PSG ai quarti. Il calendario, d’altro canto, non è impossibile e la distanza dalla quinta – in questo momento il Chelsea, a +3 dai Villans – è tale da permettere agli uomini di Emery di continuare a sognare.

Il primo degli ultimi quattro ostacoli è rappresentato dal Fulham. I Cottagers quest’anno si sono avvicinati come non mai all’Europa ma per colpa di qualche passo falso di troppo – tre sconfitte nelle ultime cinque giornate – molto probabilmente rimarranno fuori dalle prime sette. I londinesi sono attualmente ottavi ma a -6 dall’Aston Villa: la sfida del Villa Park è forse l’ultima occasione per tenere vivo il sogno, anche se i precedenti scoraggiano un po’ la squadra di Marco Silva. Il Fulham, infatti, ha vinto soltanto una delle ultime 20 trasferte di Premier League con i Villans, che contro di loro non perdono davanti al proprio pubblico dal lontano 2014.

Come vedere Aston Villa-Fulham in diretta tv e in streaming

Aston Villa-Fulham è in programma sabato alle 13:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Comparazione quote

La vittoria dell’Aston Villa è quotata a 1.73 su Goldbet e Lottomatica e a 1.75 su Snai. Il segno “Gol” è quotato invece a 1.65 su Goldbet e Lottomatica e a 1.60 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

L’Aston Villa ha le qualità per risollevarsi e voltare pagina dopo le due sconfitte tra campionato ed FA Cup. In casa, del resto, i Villans hanno perso solo una volta in campionato e non lo fanno addirittura dallo scorso agosto. Il Fulham, tra l’altro, ultimamente è una delle “vittime” preferite dal club di Birmingham, che ha avuto la meglio 6 volte negli ultimi 7 precedenti. Probabile che gli uomini di Emery riescano a tornare al successo.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Le probabili formazioni di Aston Villa-Fulham

ASTON VILLA (4-2-3-1): Martinez; Cash, Konsa, Pau Torres, Digne; Kamara, Tielemans; Rogers, McGinn, Ramsey; Watkins.

FULHAM (4-3-3): Leno; Tete, Andersen, Bassey, Sessegnon; Andreas Pereira, Berge, Lukic; Wilson, Raul Jimenez, Iwobi.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1